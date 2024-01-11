"У вас що ніхто з рідних не загинув?" Фагот розкритикував чиновників за бруківку під час війни

Про політиків і чиновників під час війни

"Тривожні моменти я бачу серед можновладців. Дуже шкода, що державники проявляються як слабка ланка ланцюга, а звичайні українці, волонтери, добровольці - потужна сила. Хоча представники держави саме чиновники. Те, що виходить якийсь фак-ап і прилітає черговий крінж від чиновника, або якогось прокурора - то це мене бентежить більше за все", - розповів Фагот.

На питання про те, на чиїй він стороні у дискусії щодо доцільності встановлення ялинок на свята, артист відповів наступне.

"Свято має бути навіть під час війни, навіть під час дуже жорстоких часів. Інші справа - скільки на то витрачається і як. Коли я розумію, що вулиці перекладають бруківочкою за мільйони гривень, а люди скидають на дрони по 10, 20 гривень, чи на БМПешки - то ти "канешна" в шоці. Ти не розумієш, що в чиновників у головах - у вас, що ніхто з рідних не воює, ніхто з рідних не загинув, вам срати, що сталось у Бучі, Маріуполі?" - обурився співак.

Він додав, що розуміє, що чиновники на цьому навчились заробляти, а на військовій справі - ще не настільки якісно це роблять.

"І це дратує більш за все - бо виходить, що державники у нас слабкі, а люди у нас сильні. Інша справа - як це перетворити навпаки, щоб воно працювало", - заявив артист.

Чи готовий Фагот йти у політику

При цьому Фагот не заперечує того, що колись можливо піде у політику, але зараз про це не думає.

"Проблеми будемо вирішувати по ходу їх появи. Ну, що зарікатись. Я цього не бачу зараз. Що я буду бачити завтра - я не знаю. І що зі мною станеться і чи я поміняюсь, і як я поміняюсь - не знаю", - розповів Михайлюта.