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"В первую очередь это человек". Тарас Тополя высказал непопулярное мнение о Виннике

Тарас Тополя и Олег Винник (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя прокомментировал поведение своего коллеги Олега Винника, который во время войны сбежал за границу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для программы "Муз_Тренд".

По словам Тополи, если бы он встретил Винника, не стал бы игнорировать, а поздоровался бы с ним.

Звезда утверждает, что, несмотря на странные действия или заявления певца, он не имеет права его унижать.

"Кто я такой, чтобы проявлять какое-то высокомерие по отношению к другому человеку. Буду здороваться, потому что в первую очередь это человек. Что бы он там ни делал, что бы ни чудил. Но кроме москалей. Это человек, это украинец", - сказал исполнитель.

"Я могу сто пятьсот раз негативно относиться к его музыке, что он там сделал и его позиции, но этим я себя унижаю в первую очередь. Потому что я что пуп здесь, чтобы не протянуть руку и не поздороваться?", - подытожил он.

 

Как известно, Олег Винник сбежал в Германию в начале большой войны и исчез из инфопространства. Он рассказывал, что якобы лечил болезнь за границей. Певец не выходил на связь, а в прошлом месяце объявил о своем возвращении и даже выпустил новую песню "Мої люди".

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