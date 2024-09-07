Известный шоумен резко высказался о Виннике и Потапе: "Не поняли и протупили"

Анатолий Анатолич выразил свое мнение о звездных коллегах - певце Олеге Виннике, который внезапно захотел вернуться в шоубизнес после своего исчезновения; и рэперt Потапt, который продолжает проживать за границей.

Что сказал ведущий об артистах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его YouTube -канал "Зе Интервьюер".

Анатолич высказался о Виннике и Потапе

Так, шоумен отметил, что в прошлом нормально общался с Олегом, теперь его отношение к исполнителю изменилось.

"У нас с ним были нормальные отношения, когда он жил в Украине. Мне жаль, что он не вернулся в важный момент. Я понимаю настроения общества, и я их поддерживаю, но в какой-то момент такие люди, как Олег Винник, не поняли контекст и протупили, а потом не могли себе и обществу признаться, что набокопорили", - сказал Анатолич.

скриншот из видео

Напомним, Олег Винник с началом полномасштабного вторжения исчез из информационного пространства и забыл о войне в родной стране, а сейчас, спустя два года, внезапно заявил о возвращении и выпустил песню. Однако украинская аудитория после случившегося встретила его не так "тепло", как мужчина того ожидал.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Что касается Потапа, то, по мнению Анатолия, рэпер в один момент пропустил что-то важное, и после этого его карьера уже потеряла такую популярность, как была раньше.

"Иногда бывает, что не сказал кому-то что-то, а потом оно накрутилось, и ты такой: "Ну не сказал, протупил, ну хрен уже с ним, оно как-то разрулится." Так думает Потап, кстати. У меня такое ощущение, что он думает: "Сейчас по***дят и будет все нормально", - объяснил Анатолич.

Также ведущий вспомнил, как в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину муж Насти Каменской был очень активен в своих соцсетях, а затем выехал из страны и начал заниматься активным развитием карьеры уже за границей.

Алексей Потапенко (Потап) (Фото: (фото: instagram.com/realpotap)

Продюсеру и рэперу часто "перепадает" за такую позицию, хотя он старается не реагировать на хейт.

К слову, недавно Алексей Потапенко потроллил Олега Винника, который, как известно, проживает сейчас в Германии. Что показал его звездный коллега - смотрите здесь.