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Известный шоумен резко высказался о Виннике и Потапе: "Не поняли и протупили"

Суббота 07 сентября 2024 09:32
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Известный шоумен резко высказался о Виннике и Потапе: "Не поняли и протупили" Анатолий Анатолич (Фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Автор: Любовь Блажко

Анатолий Анатолич выразил свое мнение о звездных коллегах - певце Олеге Виннике, который внезапно захотел вернуться в шоубизнес после своего исчезновения; и рэперt Потапt, который продолжает проживать за границей.

Что сказал ведущий об артистах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его YouTube-канал "Зе Интервьюер".

Анатолич высказался о Виннике и Потапе

Так, шоумен отметил, что в прошлом нормально общался с Олегом, теперь его отношение к исполнителю изменилось.

"У нас с ним были нормальные отношения, когда он жил в Украине. Мне жаль, что он не вернулся в важный момент. Я понимаю настроения общества, и я их поддерживаю, но в какой-то момент такие люди, как Олег Винник, не поняли контекст и протупили, а потом не могли себе и обществу признаться, что набокопорили", - сказал Анатолич.

Известный шоумен резко высказался о Виннике и Потапе: &quot;Не поняли и протупили&quot;скриншот из видео

Напомним, Олег Винник с началом полномасштабного вторжения исчез из информационного пространства и забыл о войне в родной стране, а сейчас, спустя два года, внезапно заявил о возвращении и выпустил песню. Однако украинская аудитория после случившегося встретила его не так "тепло", как мужчина того ожидал.

Известный шоумен резко высказался о Виннике и Потапе: &quot;Не поняли и протупили&quot;Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Что касается Потапа, то, по мнению Анатолия, рэпер в один момент пропустил что-то важное, и после этого его карьера уже потеряла такую популярность, как была раньше.

"Иногда бывает, что не сказал кому-то что-то, а потом оно накрутилось, и ты такой: "Ну не сказал, протупил, ну хрен уже с ним, оно как-то разрулится." Так думает Потап, кстати. У меня такое ощущение, что он думает: "Сейчас по***дят и будет все нормально", - объяснил Анатолич.

Также ведущий вспомнил, как в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину муж Насти Каменской был очень активен в своих соцсетях, а затем выехал из страны и начал заниматься активным развитием карьеры уже за границей.

Известный шоумен резко высказался о Виннике и Потапе: &quot;Не поняли и протупили&quot;Алексей Потапенко (Потап) (Фото: (фото: instagram.com/realpotap)

Продюсеру и рэперу часто "перепадает" за такую позицию, хотя он старается не реагировать на хейт.

К слову, недавно Алексей Потапенко потроллил Олега Винника, который, как известно, проживает сейчас в Германии. Что показал его звездный коллега - смотрите здесь.

Недавно мы писали о том, что Цибульская резко прошлась по Виннику.

А "двойник" Олега тем временем поставил певца на место после его пренебрежительных слов.

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Потап Анатолий Анатолич Олег Винник Звезды шоу-бизнеса
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