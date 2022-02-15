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"У обох є почуття один до одного": Еллерт зізнався, що хоче повернути Мішину

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Київ , Вівторок 15 лютого 2022 17:11
"У обох є почуття один до одного": Еллерт зізнався, що хоче повернути Мішину Фото: Олександр Еллерт (instagram.com/ellert_a)
Автор: Роман Мирончук

Олександр Еллерт, який став обранцем Ксенії Мішиної на проєкті "Холостячка", заявив, що після розриву відносин з актрисою все ще сподівається на те, що вони будуть разом.

Про це шоумен розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну в його програмі "Слава+".

Еллерт зазначив, що в даний час вони не зустрічаються і їх відносини стоять на паузі, але він зробить все, щоб це змінити. Він все ще хоче бути разом з Ксенією.

Крім того, Олександр зізнався, що важко переживав розрив. При цьому за останні 6 місяців він схуд на 10 кілограмів і багато усвідомив.

"Все буде добре, я впевнений в цьому. Я не стверджую, що у нас 100% будуть відносини і все налагодиться. Я в це вірю і спробую зробити все, щоб все налагодилося. Я впевнений, що у нас обох є почуття один до одного", - сказав Олександр.

Еллерт також показав кільце, яке носить досі, хоча офіційно вони не були одружені, але ці відносини він називає цивільним шлюбом.

Він заявив, що ревнощі були з обох боків, в тій чи іншій мірі. Також стосунки були складними через те, що пара була разом не так багато, як хотілося б. У всіх робота займала дуже багато часу.

Перед Новим роком він навіть хотів поговорити з Ксенією, але примирення поки що не сталося.

Олександр Еллерт хоче відновити стосунки з Ксенією Мішиною

Нагадаємо, Мішина назвала причину розставання з Еллертом.

Раніше Ксенія Мішина показала, як зараз виглядає її рідний Крим.

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Ксения Мишина Александр Эллерт
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