"У обох є почуття один до одного": Еллерт зізнався, що хоче повернути Мішину

Олександр Еллерт, який став обранцем Ксенії Мішиної на проєкті "Холостячка", заявив, що після розриву відносин з актрисою все ще сподівається на те, що вони будуть разом.

Про це шоумен розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну в його програмі " Слава+ ".

Еллерт зазначив, що в даний час вони не зустрічаються і їх відносини стоять на паузі, але він зробить все, щоб це змінити. Він все ще хоче бути разом з Ксенією.

Крім того, Олександр зізнався, що важко переживав розрив. При цьому за останні 6 місяців він схуд на 10 кілограмів і багато усвідомив.

"Все буде добре, я впевнений в цьому. Я не стверджую, що у нас 100% будуть відносини і все налагодиться. Я в це вірю і спробую зробити все, щоб все налагодилося. Я впевнений, що у нас обох є почуття один до одного", - сказав Олександр.

Еллерт також показав кільце, яке носить досі, хоча офіційно вони не були одружені, але ці відносини він називає цивільним шлюбом.

Він заявив, що ревнощі були з обох боків, в тій чи іншій мірі. Також стосунки були складними через те, що пара була разом не так багато, як хотілося б. У всіх робота займала дуже багато часу.

Перед Новим роком він навіть хотів поговорити з Ксенією, але примирення поки що не сталося.

Олександр Еллерт хоче відновити стосунки з Ксенією Мішиною