"У него своя реальность": журналистка сказала, что будет с Олегом Винником
Украинская журналистка предположила, что у певца Олега Винника, который тайно покинул Украину в первые дни полномасштабного вторжения и переехал в Германию, нет будущего на его родине.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Лены Чичениной для YouTube-канала Романа Скрипина.
Что будет с Олегом Винником
По словам арт-обозревательницы, в своем последнем интервью исполнитель выглядел так, словно он полностью оторван от украинского контекста.
Олег Винник (фото: кадр из YouTube-канала КРП)
"Он ничего не понимает, что происходит в Украине. Поэтому, либо он возвращается назад, видит, что здесь творится и "въезжает" в нашу ситуацию, либо он остается в Германии и больше никогда не приезжает", - поделилась своим мнением Чиченина.
Если же исполнитель выберет вариант оставаться за границей, то все его слова, по мнению журналистки, не будут восприняты украинцами.
У артиста, говорит Чиченина, "своя реальность", а у нас уже она совсем другая.
Напомним, не так давно свое мнение по поводу Олега Винника высказал также продюсер.
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