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"У него своя реальность": журналистка сказала, что будет с Олегом Винником

Понедельник 16 октября 2023 10:05
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"У него своя реальность": журналистка сказала, что будет с Олегом Винником Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская журналистка предположила, что у певца Олега Винника, который тайно покинул Украину в первые дни полномасштабного вторжения и переехал в Германию, нет будущего на его родине.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Лены Чичениной для YouTube-канала Романа Скрипина.

Что будет с Олегом Винником

По словам арт-обозревательницы, в своем последнем интервью исполнитель выглядел так, словно он полностью оторван от украинского контекста.

&quot;У него своя реальность&quot;: журналистка сказала, что будет с Олегом Винником

Олег Винник (фото: кадр из YouTube-канала КРП)

"Он ничего не понимает, что происходит в Украине. Поэтому, либо он возвращается назад, видит, что здесь творится и "въезжает" в нашу ситуацию, либо он остается в Германии и больше никогда не приезжает", - поделилась своим мнением Чиченина.

Если же исполнитель выберет вариант оставаться за границей, то все его слова, по мнению журналистки, не будут восприняты украинцами.

У артиста, говорит Чиченина, "своя реальность", а у нас уже она совсем другая.

Напомним, не так давно свое мнение по поводу Олега Винника высказал также продюсер.

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