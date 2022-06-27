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"Він старший за мене": Могилевська розповіла про свого обранця

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Понеділок 27 червня 2022 16:36
"Він старший за мене": Могилевська розповіла про свого обранця Наталія Могилевська розповіла про коханого (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Марина Настевич

У травні українська співачка Наталія Могилевська розкрила, що більше не самотня і знаходиться у відносинах з надійним чоловіком. Тепер же 46-річна артистка вперше поділилася подробицями про коханого.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" знаменитість розповіла, що її обранець старший за неї, а познайомилися вони на початку війни.

За словами співачки, коханий її захищає, хоча він і не військовий.

"Я закохана під час війни. Він мене захищає. Ми даємо концерти під землею. Там дуже небезпечно виступати. Він каже мені: Ти моя героїня", - поділилася Могилевська.

Наталя додала, що зайшла в свій будинок в Бучі ще до того, як його оглянули і розмінували, і її коханий був захоплений таким вчинком. Разом вони також допомагали іншим людям.

"Мені з ним не страшно, я вірю, що він фартовий. Він старший за мене і дуже красивий. У нього є зброя і він мене захищає. Він не військовий, але ми познайомилися в перші дні війни і вивезли величезну кількість дітей, людей, мою вагітну сестру на 8-му місяці вагітності. Я розповім історію нашого з ним знайомства, як тільки закінчиться війна", - сказала артистка.

Могилевська також розкрила, що її обранець - не публічна людина і довгий час він жив у США.

Раніше Наталія Могилевська вперше розповіла про свій будинок у Бучі, який знищили росіяни.

Ми також писали, що відомий український продюсер Михайло Ясинський висловився про недавні скандали з Наталією Могилевською.

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Наталя Могилевська
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