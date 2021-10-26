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В Афганістані залишаються близько 130 українців. МЗС шукає шляхи для їх повернення додому

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Київ, Вівторок 26 жовтня 2021 17:23
В Афганістані залишаються близько 130 українців. МЗС шукає шляхи для їх повернення додому Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що на території Афганістану залишаються близько 130 громадян України, які хочуть повернутися додому. МЗС шукає безпечні шляхи їх виїзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дмитра Кулеби у Twitter.

"Зараз близько 130-ти (українців - ред.) хочуть повернутися. Розробляємо безпечні шляхи виїзду", - написав глава МЗС.

Кулеба зазначив, що українці залишають Афганістан і самостійно. За його словами, протягом місяця понад 30 громадян України та членів їх сімей виїхали з країни без сторонньої допомоги.

Нагадаємо, 23 вересня в київському аеропорту Бориспіль приземлився літак з 96 громадянами, евакуйованими з Афганістану. Серед них було 30 українців.

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МЗС Афганистан Дмитро Кулеба
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