В Афганістані залишаються близько 130 українців. МЗС шукає шляхи для їх повернення додому
Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що на території Афганістану залишаються близько 130 громадян України, які хочуть повернутися додому. МЗС шукає безпечні шляхи їх виїзду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дмитра Кулеби у Twitter.
"Зараз близько 130-ти (українців - ред.) хочуть повернутися. Розробляємо безпечні шляхи виїзду", - написав глава МЗС.
Кулеба зазначив, що українці залишають Афганістан і самостійно. За його словами, протягом місяця понад 30 громадян України та членів їх сімей виїхали з країни без сторонньої допомоги.
Нагадаємо, 23 вересня в київському аеропорту Бориспіль приземлився літак з 96 громадянами, евакуйованими з Афганістану. Серед них було 30 українців.