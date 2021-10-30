"Талібан" намагається повернути афганські гроші з-за кордону і погрожує Європі
"Талібан" наполягає на вивільненні мільярдів доларів з резервів центрального банку, які були заблоковані США і Європою після захоплення влади в Афганістані талібами. Вони заявили, що в іншому випадку найгірше доведеться Європі, якщо гроші не повернутися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Представник Міністерства фінансів талібів Ахмад Валі Хакмал заявив, що гуманітарної допомоги недостатньо і гроші повинні бути повернуті для афганського народу.
"Гроші належать афганському народу. Просто дайте нам наші гроші. Заморожування цих грошей неетично і суперечить всім міжнародним законам і цінностям", - заявив він.
Член правління Центрального банку Афганістану Рейтер Шах Мехрабі закликав європейські країни, включаючи Німеччину, вивільнити свою частку резервів, щоб уникнути економічного колапсу.
"Ситуація відчайдушна, і кількість готівки скорочується... Зараз достатньо для продовження роботи Афганістану до кінця року", - сказав Рейтер Шах Мехрабі.
Він заявив, що криза може викликати масову міграцію афганців до Європи.
"Найбільше постраждає Європа, якщо Афганістан не отримає доступ до цих грошей... Люди будуть у відчаї. Вони збираються поїхати в Європу", - сказав він.
Нагадаємо, що США не дадуть доступ талібам до резервів центрального банку. Однак згодні на гуманітарну допомогу афганцям.