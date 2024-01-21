Жадан впервые признался, почему отменил все гастроли за границей

Писатель и лидер группы "Жадан і собаки" Сергей Жадан впервые рассказал, почему он перестал ездить за границу. Музыкант отменил все гастроли по Европе и США.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Жадана, которое вышло на YouTube-канале "Радио NV".

Почему Жадан не ездит за границу

С лета артист и его команда перестали ездить за границу и отменили все гастроли в Европе и США. Это непросто, признает Жадан.

"Я не хочу в очередной раз приезжать и объяснять, что агрессор - это агрессор, оккупант - это оккупант, а украинцы имеют право оставаться живыми", - пояснил артист.

"Какие-то абсолютно элементарные вещи, которые ты сегодня должен объяснять, потому что есть определенная инерционность в восприятии миром нас. И где-то мы, возможно, недорабатываем, где-то, может, нам хватает какой-то понятности, убедительности, аргументации", - добавил он.

Жадан и Валерий Залужный (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Артист не понимает, в чем такие вещи нуждаются в постоянном напоминании. При этом он отметил, что эмпатия - "вещь ужасно субъективная".

По словам Жадана, иногда людям из Берлина или Лондона хочется обнять и поддержать украинцев, особенно когда они увидели видео из разрушенного россиянами Мариуполя. Но потом люди могут увидеть кадры российской пропаганды и подумать: "все же люди, пусть они там между собой помирятся, и все будет хорошо".

Недавно Жадан встретился с военными (фото: instagram.com/elisvitolina)

"Они не готовы об этом говорить"

В прошлом году Жадан и его команда часто ездили за границу, иногда они замечали, что публика не воспринимает слова о "каких-либо украинско-российских культурных отношениях". Часть западной публики, отметил поэт, замыкается.

"Они не готовы об этом говорить, менять свое мнение. Но где-то это работало, где-то было эффективным. И в какой-то момент мы решили сделать определенную паузу. И сейчас выезжать за границу, честно говоря, я не готов", - объяснил Жадан.

Жадан объяснил, почему не хочет ездить за границу (фото: Getty images)

Он не стал скрывать, что иногда, на концертах за границей, у него спрашивали, почему он "трогает русскую культуру". И это не могло не огорчать.

"Когда ты начинаешь говорить, что никто не трогает культуру как культуру, но вы должны понимать, что эти памятники Пушкину, условно говоря, это не о поэзии вообще, это о маркировке концепта, который называется "русский мир", - пояснил Жадан. .

"Все же понимают, что культура - это важная часть идентичности, продвижения и формирования определенного понимания, принципов, смыслов. И закрывать на это глаза, делать вид, что у нас плохой Путин, а здесь хороший Пушкин - это, по меньшей мере, не совсем серьезно. Это инфантилизм, причем, мне кажется, осознанный. Это такая попытка немного не до конца быть ответственными", - добавил он.