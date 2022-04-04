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"Це більше не людина": донька Єгорової після подій в Бучі закликала ігнорувати її матір

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Понеділок 04 квітня 2022 17:30
"Це більше не людина": донька Єгорової після подій в Бучі закликала ігнорувати її матір Фото: Анастасія Ровінська (nstagram.com/sia_rovinska)
Автор: Світлана Мащенко

Старша донька Сніжани Єгорової, 29-річна актриса Анастасія Ровінська, зі сльозами на очах закликала українців ігнорувати її матір-пропагандистку, сказавши, що вона - не людина. Адже Єгорова після подій в Бучі, від яких здригнувся світ, почала писати про фейки, постановки, підтримуючи лінію роспропаганди.

Про це Стася написала у своєму Instagram.

"Після всього, що трапилося, що ми сьогодні побачили... Прочитала, що написала самі знаєте хто. Розблокувала і зателефонувала.

Висновок... Це більше не людина, нічого людського в неї більше немає. Мені здавалося, що в усьому є межа", - зазначила Ровінська.

&quot;Це більше не людина&quot;: донька Єгорової після подій в Бучі закликала ігнорувати її матір

Чи змінилися погляди Єгорової після війни?

Вперше відкриту підтримку Путіну Єгорова висловила 23 січня 2022 року.

"Я підтримую Володимира Путіна!!! Нехай ця таблетка від божевілля очистить Ваш мозок від темної сторони свідомості!!! Дивіться як акт екзорцизму. Якщо не хочете, щоб в пекло перетворився ваш будинок", - написала вона.

Напередодні вторгнення 21 лютого вона знову підтримала Путіну, коли Кремлем було визнано "ЛДНР". Жінка назвала президента РФ "героєм нашого часу".

Після початку війни в Україні Єгорова влаштувала істерику, що її дітям відмовили в продовженні візи в Туреччині (вона з трьома меншими живе в Анталії з серпня 2021-го). Телеведуча заявила, що консул їй відмовив через пост про обожнювання Путіна.

Потім в її Telegram з'явився допис, що вона кається, все зрозуміла, і тепер просить у українців пробачення... на колінах. Згодом з'ясувалось, що її Telegram просто зламали.

Недовго думаючи, вона завела новий канал, в якому продовжує писати гидоту. Зокрема, репостити канали, які називають різанину в Бучі спочатку постановкою, а потім вказують, що то самі українці себе ж і "порізали"...

Ось що пише Єгорова:

&quot;Це більше не людина&quot;: донька Єгорової після подій в Бучі закликала ігнорувати її матір&quot;Це більше не людина&quot;: донька Єгорової після подій в Бучі закликала ігнорувати її матір

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Снежана Егорова
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