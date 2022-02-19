Шухевич розповів, як війна з Україною розвалить Росію

Росії у разі початку повномасштабної війни проти України загрожують дуже важкі наслідки, включаючи розпад через відділення республік, що нині входять до складу держави, переконаний Юрій Шухевич, син головнокомандувача УПА Романа Шухевича.

На думку колишнього дисидента, народного депутата 8 скликання Юрія Шухевича, вторгнення російських військ в Україну стане для РФ початком кінця, проте керівник Кремля все одно може піти на інтервенцію, оскільки не враховує економічні та інші ризики для населення своєї країни.

"Війна для Путіна є економічно важкою. Але знаєте що? Економічно важко буде для того "російського Івана". Тобто для російського народу, ну не російського, там же і чуваші, і удмурти, і хто хочете. Але ж вони з людьми, ця кліка кремлівська, не рахується", - каже 88-річний громадський і політичний діяч.

Екс-політв'язень додав, що керівництво РФ просто "потрібна ця ідея фікс - повернутися до Радянського союзу".

"Але що йому може бути інше тяжко, і це навіть в Росії говорили йому ж, Путіну, не так давно, що війна з Україною може його привести до дуже важких наслідків для Російської Федерації. А власне до початку розпаду самої Російської Федерації. І я вірю, що так буде", - наголошує Шухевич.

Він переконаний, що якщо російська влада зважиться на нове вторгнення в Україну і почне війну тут, то "подавиться".

"Врешті-решт - ми не мільйонна Чечня, ми трошки більші! І війна тут для нього (президента РФ Володимира Путіна, - Ред.) буде трошки тяжка. І це може за собою потягнути по ниточці розвал Російської Федерації. Але він, так би мовити, очманів від того успіху, що він налякав великі європейські держави, і розперезався", - заявив син головнокомандувача УПА.

Шухевич також поділився думкою про ймовірні процеси розпаду РФ, які можуть статися.

"Я не беруся прогнозувати, яка буде ситуація, але якщо почнеться розвал, то, по-перше, Північний Кавказ відразу відійде. Не тільки одна Чечня буде, Інгушетія, і Дагестан, і Кабарда, і Осетія, і так далі. Всі народи Північного Кавказу відірвуться. А що Башкортостан і Татарстан на Волзі? А що ці менші народи: Мордва, Удмуртія.. Комі? А не забувайте про Сибір! Коли було невдоволення там, на Далекому Сході, то вони говорили - якщо Москва не порахується з нами, то ми оголосимо незалежність", - сказав він.

Також Юрій Шухевич вважає, що у Путіна "характер авантюриста", і він себе уявляє другим Сталіним, намагається йому наслідувати.

"То він може піти на таке. У своєму очманінні може піти на таку війну. А що тоді буде? Я вірю в те, що буде так, як я сказав. А взагалі буде те, що Бог дасть", - уклав Герой України.

Відео: Юрій Шухевич висловився про розпад РФ у разі повномасштабного нападу на Україну