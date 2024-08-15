Женщина оплатила билеты и гостиницу на свадьбу, а затем случайно узнала, что праздник уже провели без нее.

Свадьба почти всегда вызывает недовольство родственников, имеющих свое мнение о том, как проводить такой важный день. Ситуации бывают разные, но почти всегда найдется кто-нибудь, кто имеет претензии к молодоженам или организаторам свадьбы. А бывают и совсем непонятные поступки - например, свадьба проводится в другую дату, а гостям об этом сообщить забывают.

По словам женщины, она с мужем получила открытку с приглашением на свадьбу племянницы Дженнифер за 7 месяцев до запланированной даты. К открытке с приглашением была добавлена записка, где указывалось, что очень важно заранее купить авиабилеты и забронировать отель.

"Это была свадьба в определенном месте назначения, и гостям посоветовали забронировать все места заранее, поскольку гостиницы в этом месте быстро заполнятся. Поэтому мы решили поторопиться и забронировали номер в гостинице, купили билеты на самолет", - рассказала женщина.

А через полгода, то есть за месяц до запланированной даты свадьбы, произошла очень неприятная ситуация. Родственница Дженнифер случайно узнала, что свадьба племянницы уже состоялась - в другом месте, в другое время и почему-то тетю с мужем на нее не пригласили.

"Отец невесты в очень непринужденной манере вспомнил, что Дженнифер вышла замуж в прошлые выходные, хоть и в другом месте и с очень уменьшенным количеством гостей. До этого момента нас не поставили в известность о каких-либо новых событиях или изменениях в первоначальных планах. Ни открытки, нет электронного письма, ничего", - рассказывает возмущенная женщина.

И поскольку она с мужем узнала о свадьбе после ее проведения, было уже поздно отменять билеты на самолет и бронирование гостиницы. В результате они потеряли много денег.

Женщина признается, что ее огорчил не тот факт, что ее, по сути, не пригласили на свадьбу племянницы, которая состоялась в другую дату.

"Дело в том, что я понимаю, что жизнь случается, и иногда планы меняются. В этом случае у Дженнифер и ее кавалера действительно была веская причина (это долгая история), чтобы поступить так, как они поступили. Но я не понимаю, почему нам не сообщили об изменении планов до того, как состоялась новая свадьба! Я думаю, даже если бы мы и другие отстраненные гости были проинформированы с помощью массовой рассылки, это было бы лучше, чем вообще никакого общения", - написала она.