Щоденник 8-річного хлопчика з Маріуполя: "у мене померло дві собаки, бабуся Галя і улюблене місто"

Маленький хлопчик з Маріуполя з перших днів війни почав вести власний щоденник. Він описував події в місті та на сторінках в блокноті розповів про загибель своїх родичів, собак, про поранення своєї мами та 15-річної сестри.

Щоденник дитини починається зі слова "війна". Далі він перераховує поранення своїх рідних. Судячи із записів, мова йде про перші дні квітня.

"3. ВС. Я добре поспав, прокинувся, посміхнувся, встав і почитав до 25 ст. Ще у мене помер дідусь, у мене рана на спині, видрана шкіра, сестрі поранення голови, мамі видрано м'ясо на руці та дірка в нозі", - пише дитина.

Він повідомляє, що йому 8 років, сестрі 15 років, а мамі 38 років. Ще у нього з'явилася подруга Віка. Вона весела. Ця дівчинка і її батьки – тепер стали сусідами.

"У мене померло дві собаки, бабуся Галя та улюблене місто Маріуполь за цей час, починаючи з 24, ЧВ", - йдеться в іншому записі. Мабуть, мається на увазі 24 лютого 2022 року.

У коментарях повідомляється, що хлопчика імовірно звуть Єгор і його з Маріуполя змогли евакуювати. Про долю його інших родичів поки нічого не відомо.