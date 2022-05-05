Щоденник 8-річного хлопчика з Маріуполя: "у мене померло дві собаки, бабуся Галя і улюблене місто"
Маленький хлопчик з Маріуполя з перших днів війни почав вести власний щоденник. Він описував події в місті та на сторінках в блокноті розповів про загибель своїх родичів, собак, про поранення своєї мами та 15-річної сестри.
Щоденник маленького жителя Маріуполя опублікував на своїй сторінці в Facebook фотограф Євген Сосновський.
Щоденник дитини починається зі слова "війна". Далі він перераховує поранення своїх рідних. Судячи із записів, мова йде про перші дні квітня.
"3. ВС. Я добре поспав, прокинувся, посміхнувся, встав і почитав до 25 ст. Ще у мене помер дідусь, у мене рана на спині, видрана шкіра, сестрі поранення голови, мамі видрано м'ясо на руці та дірка в нозі", - пише дитина.
Він повідомляє, що йому 8 років, сестрі 15 років, а мамі 38 років. Ще у нього з'явилася подруга Віка. Вона весела. Ця дівчинка і її батьки – тепер стали сусідами.
"У мене померло дві собаки, бабуся Галя та улюблене місто Маріуполь за цей час, починаючи з 24, ЧВ", - йдеться в іншому записі. Мабуть, мається на увазі 24 лютого 2022 року.
У коментарях повідомляється, що хлопчика імовірно звуть Єгор і його з Маріуполя змогли евакуювати. Про долю його інших родичів поки нічого не відомо.
Нагадаємо, раніше ми публікували історію жителя Маріуполя, який з собакою п'ять днів йшов пішки, щоб врятуватися.
А також ми розповідали про те, що молода мама з немовлям два місяці повела в катакомбах "Азовсталі" – кип'ятила воду на свічках.