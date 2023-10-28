"У меня три проекта". Бардаш снова раскручивает украинских артистов: что известно

Чем занимается сейчас запроданец

По словам экс-продюсера групп Quest Pistols, Грибы, Нервы и Wellboy, сейчас он занимается продвижением трех украинских артистов, проживающих на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Юрий Бардаш (facebook.com/oskar.kiev.ua)

Пропагандист назвал этих никому неизвестных исполнителей "уникальными гениями", которых он нашел в прошлом году, когда ездил "в зону СВО на Донбасс".

Теперь Бардаш собирается зарабатывать на них кровавые рубли.

"У меня ряд проектов, которые я сейчас поднимаю. Я заключаю с серьезными лейблами контракты. Помогаю артистам на самом деле. У меня три проекта, три артиста - из Стаханова артист, из Донецка артист, и из Алчевска артист. Вот география моих интересов сейчас. И это все связано еще - в прошлом году у меня был проект "Звук моего региона" - я ездил в зону СВО, я ездил на Донбасс, и там нашел уникальных гениев. Сейчас моя задача их вырастить", - сказал он.

Юрий Бардаш (фото: российские СМИ)

На вопрос российского журналиста, как Юрий справился с рухнувшим на него хейтом после того, как он отвернулся от Украины, одиозный продюсер цинично ответил, что "не отвернулся от Украины".

"Если бы я отвернулся от Украины, то я бы не вел свой Telegram "Философия Бардаша", где я обращаюсь к украинцам каждым своим постом. То есть, как я могу отвернуться от людей, которых там на убой пачками гонят? Я, напротив, всегда продолжаю вести с ними беседу и раскрывать им тот мрак, в котором они находятся, показывать, что, ребята, вы ошибаетесь очень сильно. Я от Украины не отвернулся. Но я же не могу поддакивать всем, если я не согласен с этим. Ну, я такой человек", - сказал Бардаш.

Как известно, предатель ведет свой Telegram-канал "Философия Бардаша", в котором размещает антиукраинские посты.

Юрий Бардаш (фото: российские СМИ)

Позиция Бардаша по поводу войны в Украине

После вторжения России в Украину Юрий Бардаш открыто поддержал конфликт и выразил свою поддержку стране-агрессорке.

Из-за его позиции с ним разорвал сотрудничество украинский музыкант Wellboy, а также саундпродюсер и режиссер клипов Евгений Триплов.

Wellboy и Юрий Бардаш (фото: facebook.com/wellboy.music)

В день начала вторжения путинист находился на Шри-Ланке, затем он провел некоторое время в Грузии, после чего переехал в Москву.