"У мене три проекти". Бардаш знову розкручує українських артистів: що відомо

Чим займається зараз запроданець

За словами експродюсера гуртів Quest Pistols, Грибы, Нервы та Wellboy, зараз він займається просуванням трьох українських артистів, які наразі проживають на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Юрій Бардаш (facebook.com/oskar.kiev.ua)

Пропагандист назвав цих нікому невідомих виконавців "унікальними геніями", яких він знайшов минулого року, коли їздив "у зону СВО на Донбас".

Тепер Бардаш планує заробляти на них криваві рублі.

"У мене низка проєктів, які я зараз піднімаю. Я укладаю із серйозними лейблами контракти. Допомагаю артистам насправді. У мене три проєкти, три артисти - зі Стаханова артист, із Донецька артист, і з Алчевська артист. Ось географія моїх інтересів зараз. І це все пов'язано ще - торік у мене був проєкт "Звук мого регіону" - я їздив у зону СВО, я їздив на Донбас, і там знайшов унікальних геніїв. Зараз моє завдання їх виростити", - сказав він.

Юрій Бардаш (фото: російські ЗМІ)

На питання російського журналіста, як Юрій справився з хейтом, який звалився на нього після того, як він відвернувся від України, одіозний продюсер цинічно відповів, що "не відвернувся від України".

"Якби я відвернувся від України, то я б не вів свій Telegram "Філософія Бардаша", де я звертаюся до українців кожним своїм постом. Тобто, як я можу відвернутися від людей, яких там на забій пачками женуть? Я, навпаки, завжди продовжую вести з ними бесіду і розкривати їм той морок, у якому вони перебувають, показувати, що, хлопці, ви помиляєтеся дуже сильно. Я від України не відвернувся. Але я ж не можу підтакувати всім, якщо я не згоден із цим. Ну, я така людина", - сказав Бардаш.

Як відомо, зрадник веде свій Telegram-канал "Філософія Бардаша", в якому розміщує антиукраїнські пости.

Юрій Бардаш (фото: російські ЗМІ)

Позиція Бардаша щодо війни в Україні

Після вторгнення Росії в Україну Юрій Бардаш відкрито підтримав конфлікт і висловив свою підтримку країні-агресорці.

Через його позицію з ним розірвав угоду про співпрацю український музикант Wellboy, а також саундпродюсер і режисер кліпів Євген Триплов.

Wellboy та Юрій Бардаш (фото: facebook.com/wellboy.music)

У день початку вторгнення путініст перебував на Шрі-Ланці, потім він провів деякий час у Грузії, після чого переїхав до Москви.