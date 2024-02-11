Король Чарльз III впервые обратился к народу после известия о раке: "сердечно благодарю вас"

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Букингемского дворца .

Карл III сделал заявление

В конце января появилась информация о проблемах со здоровьем у короля, однако его диагноз был объявлен только на этой неделе.

Чарльз III временно отказался от исполнения королевских обязанностей во время своего восстановления после операции.

Монарх выразил благодарность всем, кто прислал ему теплые пожелания.

Чарльз III (фото: Getty Images)

"Я хотел бы выразить свою самую искреннюю благодарность за множество сообщений с поддержкой и добрыми пожеланиями, которые я получил в последние дни. Все те, кто столкнулся с раком, знают, что такие мысли - это и есть самое большое утешение и ободрение", - говорится в заявлении Карла III, опубликованном Букингемским дворцом.

Король отметил, что его диагноз помог узнать больше о работе организаций, которые поддерживают больных онкологией в Великобритании.

Его Величество восхитила самоотверженность этих людей.

Напомним, в январе стало известно не только о болезни короля, но и госпитализации Кейт Миддлтон.

Жене принца Уильяма сделали операцию на брюшной полости.