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Король Чарльз III впервые обратился к народу после известия о раке: "сердечно благодарю вас"

Воскресенье 11 февраля 2024 10:30
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Король Чарльз III впервые обратился к народу после известия о раке: "сердечно благодарю вас" Чарльз III (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

75-летний король Великобритании Карл III, страдающий раковым заболеванием, сделал обращение к британцам. Монарх рассказал, что получил множество сообщений.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Букингемского дворца.

Карл III сделал заявление

В конце января появилась информация о проблемах со здоровьем у короля, однако его диагноз был объявлен только на этой неделе.

Чарльз III временно отказался от исполнения королевских обязанностей во время своего восстановления после операции.

Монарх выразил благодарность всем, кто прислал ему теплые пожелания.

Король Чарльз III впервые обратился к народу после известия о раке: &quot;сердечно благодарю вас&quot;

Чарльз III (фото: Getty Images)

"Я хотел бы выразить свою самую искреннюю благодарность за множество сообщений с поддержкой и добрыми пожеланиями, которые я получил в последние дни. Все те, кто столкнулся с раком, знают, что такие мысли - это и есть самое большое утешение и ободрение", - говорится в заявлении Карла III, опубликованном Букингемским дворцом.

Король отметил, что его диагноз помог узнать больше о работе организаций, которые поддерживают больных онкологией в Великобритании.

Его Величество восхитила самоотверженность этих людей.

Напомним, в январе стало известно не только о болезни короля, но и госпитализации Кейт Миддлтон.

Жене принца Уильяма сделали операцию на брюшной полости.

Недавно премьер-министр Великобритании прокомментировал диагноз короля Чарльза III.

Такжемы рассказывали, что принц Гарри прилетел к больному отцу.

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Чарльз III Королевская семья Букингемский дворец
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