"У меня есть моя семья". Принц Гарри впервые прокомментировал диагноз своего отца Чарльза ІІІ
Принц Гарри впервые публично прокомментировал диагноз своего отца короля Карла III и ответил, как справляется с плохими новостями.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Гарри в программе "Доброе утро, Америка".
Как герцог Сассекский комментирует болезнь отца
Принц Гарри признался, что надеется на примирение с королевской семьей в сложившихся условиях.
"Послушайте, я люблю свою семью. Я благодарен за то, что смог сесть в самолет, увидеться с ним и провести с ним время. Я думаю, что любая болезнь, любая немощь объединяет", - сказал он.
Герцог не стал делиться подробностями короткой встречи с Карлом III, но рассказал, как узнал о болезни своего отца.
Король Чарльз ІІІ (фото: (фото: Getty Images))
Он выразил благодарность родственнику за возможность поговорить наедине и признался, что немедленно вылетел из США в Великобританию после получения диагноза.
Ведущий затем спросил его мнение о здоровье короля Карла, но Гарри ответил коротко: "Это остается между мной и им".
Ривз спросил принца, как он справляется с плохими новостями.
"У меня, как и у всех нас, есть моя семья. У меня запланированы другие поездки в Великобританию, и я намерен провести время с ней насколько это возможно", - откровенно признался герцог.
Кроме того, Гарри поделился своей любовью к жизни в Америке и даже признался, что рассматривал возможность получения американского гражданства.
"Это потрясающе, но пока я не считаю себя полноправным американцем. Я думал об американском гражданстве, но сейчас это не является для меня первоочередной целью", - сказал он.
Напомним, недавно король Чарльз III впервые обратился к народу после известия о раке.
Также он впервые после начала лечения вышел на прогулку с женой.