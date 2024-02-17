ua en ru
Сб, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"У меня есть моя семья". Принц Гарри впервые прокомментировал диагноз своего отца Чарльза ІІІ

Суббота 17 февраля 2024 10:16
UA EN RU
"У меня есть моя семья". Принц Гарри впервые прокомментировал диагноз своего отца Чарльза ІІІ Принц Гарри и король Чарльз ІІІ (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Принц Гарри впервые публично прокомментировал диагноз своего отца короля Карла III и ответил, как справляется с плохими новостями.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Гарри в программе "Доброе утро, Америка".

Как герцог Сассекский комментирует болезнь отца

Принц Гарри признался, что надеется на примирение с королевской семьей в сложившихся условиях.

"Послушайте, я люблю свою семью. Я благодарен за то, что смог сесть в самолет, увидеться с ним и провести с ним время. Я думаю, что любая болезнь, любая немощь объединяет", - сказал он.

Герцог не стал делиться подробностями короткой встречи с Карлом III, но рассказал, как узнал о болезни своего отца.

&quot;У меня есть моя семья&quot;. Принц Гарри впервые прокомментировал диагноз своего отца Чарльза ІІІ

Король Чарльз ІІІ (фото: (фото: Getty Images))

Он выразил благодарность родственнику за возможность поговорить наедине и признался, что немедленно вылетел из США в Великобританию после получения диагноза.

Ведущий затем спросил его мнение о здоровье короля Карла, но Гарри ответил коротко: "Это остается между мной и им".

Ривз спросил принца, как он справляется с плохими новостями.

"У меня, как и у всех нас, есть моя семья. У меня запланированы другие поездки в Великобританию, и я намерен провести время с ней насколько это возможно", - откровенно признался герцог.

Кроме того, Гарри поделился своей любовью к жизни в Америке и даже признался, что рассматривал возможность получения американского гражданства.

"Это потрясающе, но пока я не считаю себя полноправным американцем. Я думал об американском гражданстве, но сейчас это не является для меня первоочередной целью", - сказал он.

Напомним, недавно король Чарльз III впервые обратился к народу после известия о раке.

Также он впервые после начала лечения вышел на прогулку с женой.

Читайте РБК-Украина в Google News
хвороби Чарльз III Принц Гарри Королевская семья
NEWS
Авдеевка на карте боевых действий: что происходит на фронте
Авдеевка на карте боевых действий: что происходит на фронте