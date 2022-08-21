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Співачка Камалія повернулася з дітьми до України: відео зі сльозами бабусі потрапило до мережі

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Неділя 21 серпня 2022 14:58
Співачка Камалія повернулася з дітьми до України: відео зі сльозами бабусі потрапило до мережі Фото: Камалія зустрілася з мамою (instagra.com.kamaliyaofficial)
Автор: Людмила Жукова

Співачка Камалія ще на початку повномасштабного вторгнення РФ виїхала з країни до Великобританії. Там вона з дітьми жила у передмісті Лондона. Наразі виконавиця повернулася на батьківщину разом із близнюками і діти вперше за шість місяців побачили бабусю.

Зворушливе відео цієї зустрічі зірка опублікувала у своєму Instagram.

Як мама Камалії зустріла онучок

Мати Камалії не бачила дівчаток-близнюків пів року. Арабелла і Мірабела кинулися до бабусі назустріч і вона не змогла стримати сліз.

"Зворушлива зустріч бабусі та онучок майже після шести місяців розлуки, з початку війни в Україні", - зазначила Камалія.

Шанувальники співачки відреагували на відео в коментарях. Вони написали, що від побаченого в них навертаються сльози на очах.

  • До слез!!! Какое счастье когда все вместе!!! Мирного неба нам всем и любви!!! Берегите друг друга!
  • Как трогательно. До слез.. любовь.
  • Дуже тепла, щира і зворушлива зустріч. Хочеться перемоги України і, щоб всі рідні зустрілися живі і здорові.
  • Сльози радості.
  • Такие красивые девочки!
  • Без сліз неможливо дивитись дякувати Богу!

Нагадаємо, що Камалія з 24 лютого перестала говорити російською мовою і спілкується скрізь виключно лише українською мовою.

Справжнє ім'я Камалії – Наталія Шмаренкова. Вона народилася в сім'ї радянського військового Східного Сибіру. Її чоловік Захур виріс у Пакистані та вступив там до інженерного коледжу. У 19 років він переїхав до України та розпочав власний бізнес.

Нагадаємо, що Камалія разом із чоловіком дала притулок 16 біженцям у своєму особняку в Лондоні.

До речі, раніше ми писали про те, що російські окупанти розстріляли під Києвом коней Камалії.

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Камалия
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