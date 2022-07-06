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Літні табори в Англії запрошують українських дітей, що тікають від війни: все безкоштовно

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Середа 06 липня 2022 15:00
Літні табори в Англії запрошують українських дітей, що тікають від війни: все безкоштовно Фото: літні табори в Англії чекають українських дітей (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Українські діти, які втекли від війни, можуть розраховувати на безкоштовні місця в літніх таборах Великої Британії.

Про це пише Daily Mail.

Дітям пропонуються місця в літніх таборах

Організація Mail Force розширює свою програму на 1 мільйон доларів для фінансування літніх таборів для українських дітей у Великій Британії після її феноменального старту.

"Щоб тепло привітати тисячі сімей, які втекли від жахів війни, ми пропонуємо безкоштовні місця на тижні активного відпочинку", - сказано в повідомленні.

Освітні літні табори допоможуть дітям вивчити англійську мову, завести друзів і весело провести час, а їх матерям водночас відпочити.

Благодійна організація Main Force, створена виданням, оголошує про нове партнерство з Activate Camps, яка має 31 майданчик по всій Англії для дітей у віці від 5 до 14 років.

"Ми раді запропонувати фінансовані місця українським дітям цього літа", - повідомив керівник таборів Activate Camps тому Суейнстон.

Маленьким українським біженцям допоможуть освоїтися, якщо вони не знають англійської мови.

Літні табори в Англії запрошують українських дітей, що тікають від війни: все безкоштовно

Як ми раніше писали, сім'ю українських біженців з дев'яти осіб вигнали з дому в Англії через місяць.

Також ми повідомляли, що українцям розвіяли міфи про"дорогущу Британію".

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