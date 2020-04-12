Падіння ВВП та девальвація гривні: прогноз Кабміну на 2020 рік

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В уряді також очікують зростання безробіття

Кабінет міністрів України прогнозує падіння валового внутрішнього продукту (ВВП), зростання безробіття та девальвацію гривні у 2020 році. Про це йдеться у проєкті змін до державного бюджету на 2020 рік, опублікованому на сайті Верховної ради.

Згідно з оновленим проєктом, цього року уряд очікує падіння ВВП на 3,9%. До цього уряд очікував зростання ВВП на 3,7%. Також уряд спрогнозував рівень безробіття в країні, який становитиме 9,4%. А падіння реальної заробітної плати складе 0,3%.

Крім того, середньорічний курс гривні в уряді прогнозують на рівні 29,5 за долар, тоді як попередній прогноз був 27 гривень за долар. При цьому інфляція тимчасово прискориться до 8,7%, а вже наступного року має повернутися до 5%.

Однак в уряді очікують, що вже у другій половині 2019 року економічне зростання почне відновлюватися та прискориться у наступні роки. Серед основних причин називають високий світовий попит на продукцію українського агропромислового комплексу, зниження цін на імпортні енергетичні товари та більш стійку банківську систему.

Нагадаємо, 11 квітня профільний комітет Верховної ради затвердив оновлений проєкт змін до державного бюджету на 2020 рік. В оновленому проєкті пропонується зменшити розмір стабілізаційного фонду та збільшити раніше скорочені видатки.

Крім того, парламентський комітет рекомендував Раді ухвалити зміни до державного бюджету за основу та в цілому у першому читанні.