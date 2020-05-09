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Тисячі людей без масок і дотримання дистанції: як пройшов парад у Мінську

STYLERПерсони    09.05.2020 - 14:22
Тисячі людей без масок і дотримання дистанції: як пройшов парад у Мінську
9 травня в Білорусі (колаж: РБК-Україна)

9 травня в Білорусі вирішили не скасовувати традиційний військовий парад

9 травня в Білорусі, в центрі Мінська, пройшов військовий парад, присвячений 75-річчю Перемоги над нацизмом. Участь у заході взяли тисячі людей, багато з яких не дотримувалися дистанції та не мали ніяких засобів індивідуального захисту в самий розпал епідемії.

Як повідомлялося раніше, президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився скасовувати парад на честь свята 9 травня. Але уточнив, що примусово брати участь нікого не просять. Фото і відео з параду, який пройшов в столиці Білорусі, публікують місцеві ЗМІ.

Тисячі людей без масок і дотримання дистанції: як пройшов парад у Мінську

Тисячі людей без масок і дотримання дистанції: як пройшов парад у Мінську

Тисячі людей без масок і дотримання дистанції: як пройшов парад у Мінську

9 травня в Білорусі - як пройшов військовий парад Лукашенка (фото: Василь Федосенко / Reuters)

У 2020 році Білорусь є єдиною країною на континенті, яка не скасувала масові заходи з нагоди ювілейної дати закінчення Другої світової війни в Європі. Учасниками параду повинні були стати військові з Росії та Китаю, проте своїх делегацій ці країни не прислали. Лідери іноземних держав відмовилися від відвідування параду в Мінську.

Торжество у 2020 році не було таким велелюдним, як раніше. Однак, кілька тисяч мінчан стояли вздовж парапетів на прилеглих вулицях, а трибуни були заповнені повністю. Глядачі на трибунах сиділи, явно не дотримуючись дистанції 2 метри, не всі були в захисних масках. Ігнорували вимоги безпеки в першу чергу ветерани.

Тисячі людей без масок і дотримання дистанції: як пройшов парад у Мінську

Тисячі людей без масок і дотримання дистанції: як пройшов парад у Мінську

Тисячі людей без масок і дотримання дистанції: як пройшов парад у Мінську

9 травня в Білорусі - як пройшов військовий парад Лукашенка (фото: Василь Федосенко / Reuters)

Під час телевізійної трансляції були показані кадри з президентом Білорусі, який виконує пісню "День Перемоги".

"Він пройде на честь усіх радянських воїнів, які визволили світ від нацизму", - заявив білоруський лідер на початку заходу.

9 травня в Білорусі - як пройшов військовий парад Олександра Лукашенка

Експерти поки не коментували можливий сплеск поширення коронавірусної інфекції після проведеного параду.

Нагадаємо, що раніше лікар з Білорусі розкрив страшну правду про коронавірус.

Теги Новини України парад9 Маядень победы над нацизмом
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