Гарбуз лікує нирки і шлунок, але вживати його можна не усім: кому він протипоказаний

Гарбуз можна їсти далеко не всім (Фото: pixabay.com)

Гарбуз може сприятливо впливати на організм, але корисний він не всім

Гарбуз дуже специфічний продукт, який за смаком не всім. Кулінари зізнаються, що замаскувати його смак неможливо. Насправді він дуже корисний для організму людини, але є і протипоказання.

Як відзначають фахівці з порталу Foodandmood, гарбуз є відмінним сечогінним засобом і в ньому міститься багато калію. Його рекомендують тим, у кого є схильність до набряків, захворювання нирок і серця. В ньому мало клітковини та органічних кислот і тому він корисний людям із захворюванням кишківника, при гастритах і виразці. Він стимулює роботу кишківника, поліпшує перистальтику і метаболізм.

Гарбуз дуже легко засвоюється і в ньому дуже мало калорій. Його використовують для всіляких дієт і в дитячому харчуванні, а також за допомогою цього продукту лікують ожиріння і нормалізують рівень холестерину. У ньому міститься багато вітаміну В, і він заспокоює нервову систему, покращує пам'ять і допомагає впоратися з безсонням. Також у гарбузі багато каротину і його навіть більше, ніж в моркві. Це хороша профілактика для онкологічних захворювань та при проблемах із зором.

Гарбузова маска корисна при вугрової висипки, кашку з гарбуза можна прикладати до опіків, подряпин, і навіть до екземі. Вона знімає запалення і біль.

Проте фахівці попереджають, що гарбуз може бути небезпечний таким категоріями:

Гарбуз має високий глікемічний індекс і може спровокувати раптові перепади рівня цукру в крові. Не варто вживати людям з важкою формою діабету.

Не рекомендується гарбуз при кишкових кольках і алергії.

Гарбузове насіння містять велику кількість саліцилової кислоти, яка може викликати роздратування кишківника і зруйнувати зубну емаль.

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