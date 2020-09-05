Знайдено несподіваний продукт, здатний запобігти рак

Спеції (ілюстративне фото: canva.com)

Дослідники відкрили несподівану властивість паприки

Вчені з Великобританії виявили незвичайну властивість однієї з найпопулярніших спецій. Як повідомляється, тепер рак можна запобігти з допомогою паприки. Щобільше, серед інших корисних властивостей популярної спеції – здатність запобігти серцево-судинні та інші захворювання.

Як розповідають дослідники, паприка впливає на "поганий" холестерин і знижує ризик розвитку атеросклерозу. Крім іншого паприка має у складі каротиноїд капсантин, який підвищує концентрацію "хорошого" холестерину, який виступає в ролі чистильника судин, а також сприяє звільненню їх від холестеринових бляшок. Однак головне відкриття пов'язано з позитивним впливом паприки на розвиток онкології. Дослідження було опубліковано в журналі Nature.

"Коли справа доходить до основних причин смерті в усьому світі, перше місце в списку займають рак і хвороби серця. Зверніть увагу на паприку. Ці прянощі з сушеного перцю Capsicum annuum мають властивості, що захищають від виникнення небезпечних патологій", - поділилися дослідники.

Так, її компоненти, серед яких бета-каротин, лютеїн і зеаксантин, протидіють окислювальному стресу, здатному провокувати онкологію. Речовини паприки, своєю чергою, можуть пригнічувати ріст та виживання ракових клітин. В одному з досліджень було доведено, що у жінок, які споживали паприку на 25-35% зменшувалися ризики захворіти на рак молочної залози.

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