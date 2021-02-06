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Кулеба про слова Навального по Криму: розберемося, коли вийде з в'язниці

Київ, Субота 06 лютого 2021 21:13
Кулеба про слова Навального по Криму: розберемося, коли вийде з в'язниці
Фото: Олексій Навальний в суді (tass.ru)
Автор: Роман Тверденко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримує російського політика Олексія Навального через очевидне політичне переслідування проти нього. Але зі словами політика щодо Криму будуть ще розбиратися.

Про це глава МЗС заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він зазначив, що справу і поведінку російської влади щодо Навального є прикладом порушення прав людини.

"Я принципово завжди виступатиму на підтримку людини, яку свавільно кидають за грати по абсолютно очевидному політичному кейсі. Коли він вийде з-за ґрат, очевидно, ми будемо з ним розбиратися, з його поглядами на Крим і на відносини з Україною. Це інше питання. Але права людини мають поважатися. Тому справа Навального у цьому плані є очевидною", - сказав Кулеба.

Кілька років тому Навальний заявив, що в Криму треба тільки провести "нормальний референдум" і немає необхідності його повертати "туди-сюди".

"Крим - це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати? З точки зору політики і відновлення справедливості, що потрібно зробити зараз в Криму, це провести нормальний референдум. Не такий, як був, а нормальний", - сказав тоді Навальний.

Раніше повідомлялося, що Австрія закликає не пов'язувати будівництво газопроводу "Північний потік - 2" з ситуацією навколо російського опозиційного політика Олексія Навального. Канцлер Себастьян Курц привітав підтримку газопроводу урядом ФРН.

Також вчора Міністерство закордонних справ України відреагувало на видворення трьох європейських дипломатів з Росії. У Києві вважають, що дипломатів Німеччини, Польщі та Швеції вислали з надуманих причин.

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Новини України В світі НавальныйДмитро Кулеба

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