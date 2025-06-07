Твоя мама и моя мама: какие ссоры из-за родителей могут разрушить отношения

Почему родители вмешиваются в отношения?

В большинстве случаев это не злая воля, а бессознательная стратегия контроля. Родители могут бояться потерять связь с ребенком или считать, что "знают лучше". Особенно это актуально в культуре, где семейное мнение имеет вес.

"Твоя мама опять что-то про мои котлеты сказала", "А твой папа мог бы не лезть с советами, как мне воспитывать нашего сына", "А чего это мы каждые выходные к ним ездим, а к моим - нет?" Звучит знакомо? Вмешательство родителей в отношения взрослых детей - одна из наиболее частых причин конфликтов в парах", - говорит эксперт.

Он добавил, что хуже всего, то, что эти ссоры часто кажутся "мелкими" - но именно они способны накапливаться до взрыва.

Почему так происходит?

Границы. Если пара не установила четких границ для "родных по крови", они начинают жить в вашей спальне, на вашей кухне, в ваших решениях. Ненавязчиво. Но - постоянно.

Лояльность. У каждого есть своя "мамина правда" - и очень больно, когда партнер якобы ее не уважает. Особенно, когда это звучит как "твоя мама достала" - а не как "меня расстраивает её поведение".

Роли. Родители часто не замечают, что их дети уже взрослые. И "маменькин сынок" или "папина принцесса" переносят эти роли в супружескую жизнь. А там уже трое в постели - и третий не всегда сексуальный.

Ожидания. "Моя мама все готовила папе, а ты что - не можешь?", "А мой папа со всем справлялся сам, почему ты не можешь починить смеситель?"

"И вот уже ссора - не о смесителе, а о чужих шаблонах в голове", - добавляет коуч.

Как избежать таких конфликтов

Становиться союзниками

Вы - не дети ваших родителей в этих отношениях. Вы - взрослые партнеры, и именно вам решать, как жить.

"Говорить напрямую. Не с пассивной агрессией ("твоя мама опять вчера сказала..."), а с четкими границами: "мне важно, чтобы мы сами решали, как праздновать, где жить и что есть", - советует специалист.

Защищать партнера

"Да, это ваша мама. Но если она унижает вашу жену - именно вы должны сказать: "Так не годится". И наоборот", - советует Виталий Курсик.

Устанавливать правила доступа

Не обязательно быть грубым. Но "у нас нельзя приходить без предупреждения" - это не грубость. Это - здоровые границы.

"Вы отдельная семья, отдельная пара, которая должна устанавливать свои правила, границы и требовать их четкого соблюдения", - отмечает эксперт.

Пока взрослые дети не признают эмоциональной зависимости от родителей, они не смогут строить собственные отношения. И ни один партнер не выдержит конкуренции с мамой.

Любовь между двумя людьми - это об уважении, доверии и выборе. А родители... они останутся родителями. Но если дать им власть - это уже будет не пара, а семейный совет с правом вето.

"Поэтому если чувствуете, что ссоры из-за "мам-пап" отравляют ваши отношения - это повод не только поговорить с партнером, но и разобраться глубже. Именно здесь и может помочь коучинг. Со стороны легче увидеть, где настоящая боль, а где старая привычка жить "для маминого мнения", - резюмирует Виталий Курсик.