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Творили російською, але народилися в Україні. Яких письменників залишать у шкільній програмі

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Четвер 04 серпня 2022 11:10
Творили російською, але народилися в Україні. Яких письменників залишать у шкільній програмі Фото: в українських школах не вивчатимуть твори письменників РФ (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

У програмах українських шкіл з 1 вересня не буде творів російською мовою. Але, як виявилося, є винятки. І деяких авторів школярі все ж проходити будуть.

Про це в ефірі телемарафону заявив Юрій Кононенко, начальник Головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України.

Чи готова нова шкільна програма без творів російських авторів?

Міністерство освіти протягом весни й літа 2022 року організувало роботу з оновлення шкільної програми. В першу чергу це стосується предмета історії, зарубіжної літератури, географії та інших.

У зв'язку з російською агресією в Україні внесено зміни до програми зарубіжної літератури. Була створена робоча група, яка провела дослідження та зробила висновки та оновила програму деяких предметів.

Міністр науки та освіти провів нараду і нову шкільну програму затвердять вже зовсім скоро.

Які твори російською залишать

Зараз прийнято рішення, що письменники, які творили російською мовою, але їх творчість була пов'язана з Україною або вони народилися тут - будуть залишені для вивчення.

Наприклад, Миколу Гоголя залишать у програмі. Також вивчатимуть і твір Михайла Булгакова "Собаче серце". Миколу Кузнєцова з "Бабиним Яром" також проходитимуть школярі.

Як ми раніше писали, з українських бібліотек стали прибирати пропагандистську літературу РФ.

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