Творили російською, але народилися в Україні. Яких письменників залишать у шкільній програмі
У програмах українських шкіл з 1 вересня не буде творів російською мовою. Але, як виявилося, є винятки. І деяких авторів школярі все ж проходити будуть.
Про це в ефірі телемарафону заявив Юрій Кононенко, начальник Головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України.
Чи готова нова шкільна програма без творів російських авторів?
Міністерство освіти протягом весни й літа 2022 року організувало роботу з оновлення шкільної програми. В першу чергу це стосується предмета історії, зарубіжної літератури, географії та інших.
У зв'язку з російською агресією в Україні внесено зміни до програми зарубіжної літератури. Була створена робоча група, яка провела дослідження та зробила висновки та оновила програму деяких предметів.
Міністр науки та освіти провів нараду і нову шкільну програму затвердять вже зовсім скоро.
Які твори російською залишать
Зараз прийнято рішення, що письменники, які творили російською мовою, але їх творчість була пов'язана з Україною або вони народилися тут - будуть залишені для вивчення.
Наприклад, Миколу Гоголя залишать у програмі. Також вивчатимуть і твір Михайла Булгакова "Собаче серце". Миколу Кузнєцова з "Бабиним Яром" також проходитимуть школярі.
Як ми раніше писали, з українських бібліотек стали прибирати пропагандистську літературу РФ.
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