Хеллоуїн від Бенксі: трюк з картиною надихнув на створення "саморазрушаюшихся" костюмів

Колаж (РБК-Україна)

У мережі з'являється все більше знімків з костюмами в стилі про самоуничтожившейся картини легендарного художника

У соціальних мережах останнім часом користувачі все частіше публікують фото, де вони демонструють костюми для вечірок під час свята Хеллоуїн. Останній трюк вуличного художника Бенксі з самознищенням картини під час аукціону підкинув людям абсолютно нову ідею для створення страшний костюмів до Дня всіх святих. Серед користувачів виник, набираючий обертіи флешмоб, на цю тему, про це повідомляє "Huffpost". Варто зазначити, що для їх створення людям не знадобилося багато сил і часу.

Користувач "MrRicardo" соціальної мережі "Reddit" віддав данину невловимому британському вуличному художнику, створивши простий наряд, на який витратив усього 30 хвилин.

Фото з святковим костюмом (reddit.com)

Для створення такого вбрання, схоже, потрібні були лише проста біла футболка, чорна і біла ручка, ножиці і трохи фантазії.

Також ідеї для створення святкових костюмів взяли й інші користувачі.

Фото (imgur.com)

Мабуть, сама креативна хеллоуинская маска зі звичайного картону.

Фото (twitter.com/sos_jr)

Скріншот поста аккаунта (twitter.com/jpensminger)

До речі, в мережі з'явилося вiдео, де Бенксі показав, що пішло не так під час самознищення його картини на аукціоні.

Раніше Бенксі показав, як встановлював шредер.

Відео: (video.rbc.ua)