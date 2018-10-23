ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Хеллоуїн від Бенксі: трюк з картиною надихнув на створення "саморазрушаюшихся" костюмів

Lite » Приколи 23.10.2018 - 18:20
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

У мережі з'являється все більше знімків з костюмами в стилі про самоуничтожившейся картини легендарного художника

У соціальних мережах останнім часом користувачі все частіше публікують фото, де вони демонструють костюми для вечірок під час свята Хеллоуїн. Останній трюк вуличного художника Бенксі з самознищенням картини під час аукціону підкинув людям абсолютно нову ідею для створення страшний костюмів до Дня всіх святих. Серед користувачів виник, набираючий обертіи флешмоб, на цю тему, про це повідомляє "Huffpost". Варто зазначити, що для їх створення людям не знадобилося багато сил і часу.

Користувач "MrRicardo" соціальної мережі "Reddit" віддав данину невловимому британському вуличному художнику, створивши простий наряд, на який витратив усього 30 хвилин.

Хеллоуїн від Бенксі: трюк з картиною надихнув на створення &quot;саморазрушаюшихся&quot; костюмів

Фото з святковим костюмом (reddit.com)

Для створення такого вбрання, схоже, потрібні були лише проста біла футболка, чорна і біла ручка, ножиці і трохи фантазії.

Також ідеї для створення святкових костюмів взяли й інші користувачі.

Хеллоуїн від Бенксі: трюк з картиною надихнув на створення &quot;саморазрушаюшихся&quot; костюмів

Фото (imgur.com)

Мабуть, сама креативна хеллоуинская маска зі звичайного картону.

Хеллоуїн від Бенксі: трюк з картиною надихнув на створення &quot;саморазрушаюшихся&quot; костюмів

Фото (twitter.com/sos_jr)

Хеллоуїн від Бенксі: трюк з картиною надихнув на створення &quot;саморазрушаюшихся&quot; костюмів

Скріншот поста аккаунта (twitter.com/jpensminger)

До речі, в мережі з'явилося вiдео, де Бенксі показав, що пішло не так під час самознищення його картини на аукціоні.

Раніше Бенксі показав, як встановлював шредер.

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України Бэнксихеллоуинкостюм
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся