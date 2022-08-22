Твердий домашній сир "з дірочками", після якого ви забудете про магазинний

Складники:

кисломолочний сир жирний - 1 кг

молоко - 1 л

вершкове масло - 100 г

яйце - 1 шт.

сіль - 1,5 ч. л.

сода - 1 ч. л.

Викладіть сир в каструлю, залийте молоком. На середньому вогні постійно помішуючи, доводьте до кипіння, але не кип'ятіть.

Сир має почати плавитися і збиратися в одну купу. Злийте сир на друшляк (сироватка згодиться для хліба чи іншої випічки). Поставте сир на повільний вогонь, додайте сіль, яйце, продовжуйте вимішувати. Додайте вершкове масло, змішайте до однорідної маси.

Якщо хочете сир без дірочок, візьміть молодий (солодкий сир), з дірочками - візьміть кисліший сир.

Додайте соду і продовжуйте гріти і помішувати. Сир почне збільшуватися, утворюватимуться дірочки. Викладіть сир у форму, змащену олією. Втрамбуйте сир і дайте охолонути при кімнатній температурі. Наш сир готовий!

За бажанням можна в сир додавати зелень, спеції, горіхи - все, що ви хочете.