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Твердий домашній сир "з дірочками", після якого ви забудете про магазинний

Скріншот: Як приготувати домашній сир
Автор: Світлана Мащенко

Домашній сир можна легко приготувати з кількох базових інгредієнтів. Такий продукт в рази дешевший, і вже точно корисніший за магазинний. На виході ми отримаємо аж 700 грамів сиру.

Відео з'явилося на YpuTube-каналі Onyshkevychi.

Складники:

  • кисломолочний сир жирний - 1 кг
  • молоко - 1 л
  • вершкове масло - 100 г
  • яйце - 1 шт.
  • сіль - 1,5 ч. л.
  • сода - 1 ч. л.

Викладіть сир в каструлю, залийте молоком. На середньому вогні постійно помішуючи, доводьте до кипіння, але не кип'ятіть.

Сир має почати плавитися і збиратися в одну купу. Злийте сир на друшляк (сироватка згодиться для хліба чи іншої випічки). Поставте сир на повільний вогонь, додайте сіль, яйце, продовжуйте вимішувати. Додайте вершкове масло, змішайте до однорідної маси.

Якщо хочете сир без дірочок, візьміть молодий (солодкий сир), з дірочками - візьміть кисліший сир.

Додайте соду і продовжуйте гріти і помішувати. Сир почне збільшуватися, утворюватимуться дірочки. Викладіть сир у форму, змащену олією. Втрамбуйте сир і дайте охолонути при кімнатній температурі. Наш сир готовий!

За бажанням можна в сир додавати зелень, спеції, горіхи - все, що ви хочете.

Раніше кулінарка розповіла, як приготувати домашній сир в мікрохвильовій печі.

Також повідомлялося, як приготувати сир Моцарелла всього з двох інгредієнтів.

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