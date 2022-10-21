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Такого вы точно не видели! В Краматорске собаки выстроились в очередь за едой (фото)

Новина українською →
Краматорск, Пятница 21 октября 2022 14:55
Такого вы точно не видели! В Краматорске собаки выстроились в очередь за едой (фото) Фото: Собаки в Краматорске встали в очередь за едой (twitter.com/natemook)
Автор: Анна Шиканова

В Краматорске волонтеры установили мобильный пункт кормления для животных, которые нуждаются в помощи из-за военных действий. Поведение собак при выдаче пищи привело волонтеров в состояние изумления.

Генеральный директор некоммерческой организации World Central Kitchen Нейт Мук разместил на своей странице в Twitter невероятное фото.

World Central Kitchen знаменитого шеф-повара Хосе Андреаса помогает с питанием в разных областях на востоке Украины. Кроме помощи людям, волонтеры помогает также и животным. Они ставят специальные пункты кормления для животных.

Один из таких пунктов кормления открыли в Краматорске. И поведение собак возле этого пункта просто шокирует.

"Я никогда не видел ничего подобного. Вчера мы установили в Краматорске пункт кормления перемещенных домашних животных. Сегодня утром украинские собаки стояли в очереди, чтобы поесть!" - рассказал Нейт Мук.

Такого вы точно не видели! В Краматорске собаки выстроились в очередь за едой (фото)

Фото: twitter.com/natemook

В комментариях к фото люди просто были поражены тем, что даже собаки в Украине хорошо воспитаны и организованы.

  • Украинские собаки хорошо организованы
  • Даже собаки в Украине замечательные! Ребята, вы хоть представляете, сколько людей со всего мира захотят приехать и помочь в восстановлении? Посетить вашу прекрасную страну и людей!
  • Это раздирает душу, но мы рады, что вы заботитесь о домашних животных и людях в Украине.
  • Мой бог! Даже украинские собаки крутые!
  • Еще и с социальным дистанцированием. Очевидно, эти собаки более развиты, чем мы.
  • В жизни такого не видела! Кто их научил стоять в очереди??? Все украинцы замечательные!

Кстати, ранее мы писали о том, что украинские полярники показали пингвинов-воришек.

А еще рассказывали о том, в Чернобыле обнаружили игривого хищника, который не боялся людей.

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