Размах крыльев до 2,5 метров. Зоологи показали уникальных птиц, которые водятся под Одессой

Сотрудники "Национального природного парка "Тузловские лиманы", расположенного в Одесской области, показали уникальных птиц, размах крыльев которых достигает 2,5 метра. Эти пернатые занесены в Красную книгу Украины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нацпарка в Facebook.

Редкие птицы Тузловских лиманов

"Недавно у нас в нацпарке был еще снег и лед, а над открытыми частями водоемов можно было видеть молодых и взрослых птиц-великанов. Аристократ неба, орлан-белохвост - одна из самых больших хищных птиц, обитающих в Украине", - говорят в нацпарке.

Самки этих птиц достигают 6 кг, а размах их крыльев до 2,5 м. От орлов орланы отличаются более массивным клювом и неоперенной нижней частью лап.

"2,5 метра размаха крыла позволяют белохвосту без всякого взмаха долго парить даже в слабых восходящих воздушных потоках. Для белохвоста нет нелетней погоды. Это настоящий обладатель воздуха. Он все равно легко преодолевает большие просторы и при ясной, безветренной погоде и при почти штормовой вьюге со снегом, над сушей и над морскими просторами", - говорят зоологи.

Орлан-белохвост занесен в Красную книгу (фото: Facebook/Национальный природный парк "Тузловские лиманы")

Эти птицы занесены в Красную книгу Украины, Международный Союз Охраны Природы и отнесены к категории очень уязвимых.

"Белохвост - долгожитель. Может долго голодать, не теряя сил. Выращивая в год по одному-два птенца, он мог бы процветать в своем огромном ареале, простирающемся от Центральной Европы до Тихого океана. Но зоологи, выяснив современную численность вида, внесли его в списки Международной и национальной Красных книг. Даже заповедный режим не всегда спасает орланов от гибели", - говорят специалисты.

Этот вид птиц пострадал не столько от прямого преследования, браконьерства и разорения гнезд, сколько от беспокойства в гнездное время, от возведения лесов в поймах рек и затопления самих пойм при строительстве плотин, загрязнения озер и рек и обеднении их рыбных запасов. Также птицы страдают и от войны.

"Могучий хищник одинаково любит рыбье, птичье и звериное мясо почти любой свежести. Ловит на мелководьях крупную рыбу, выхватывает из воды рыбу, всплывшую вверх брюхом", - рассказывают зоологи.

Осенью и зимой эти птицы охотятся на уток. Они мониторят их скопление и "контролируют" популяцию водно-болотных птиц в нацпарке.