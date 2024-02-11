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Размах крыльев до 2,5 метров. Зоологи показали уникальных птиц, которые водятся под Одессой

Воскресенье 11 февраля 2024 07:30
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Размах крыльев до 2,5 метров. Зоологи показали уникальных птиц, которые водятся под Одессой В нацпарке водятся уникальные птицы (фото: Facebook/Национальный природный парк "Тузловские лиманы")
Автор: Василина Копытко

Сотрудники "Национального природного парка "Тузловские лиманы", расположенного в Одесской области, показали уникальных птиц, размах крыльев которых достигает 2,5 метра. Эти пернатые занесены в Красную книгу Украины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нацпарка в Facebook.

Редкие птицы Тузловских лиманов

"Недавно у нас в нацпарке был еще снег и лед, а над открытыми частями водоемов можно было видеть молодых и взрослых птиц-великанов. Аристократ неба, орлан-белохвост - одна из самых больших хищных птиц, обитающих в Украине", - говорят в нацпарке.

Самки этих птиц достигают 6 кг, а размах их крыльев до 2,5 м. От орлов орланы отличаются более массивным клювом и неоперенной нижней частью лап.

"2,5 метра размаха крыла позволяют белохвосту без всякого взмаха долго парить даже в слабых восходящих воздушных потоках. Для белохвоста нет нелетней погоды. Это настоящий обладатель воздуха. Он все равно легко преодолевает большие просторы и при ясной, безветренной погоде и при почти штормовой вьюге со снегом, над сушей и над морскими просторами", - говорят зоологи.

Размах крыльев до 2,5 метров. Зоологи показали уникальных птиц, которые водятся под ОдессойРазмах крыльев до 2,5 метров. Зоологи показали уникальных птиц, которые водятся под ОдессойРазмах крыльев до 2,5 метров. Зоологи показали уникальных птиц, которые водятся под ОдессойОрлан-белохвост занесен в Красную книгу (фото: Facebook/Национальный природный парк "Тузловские лиманы")

Эти птицы занесены в Красную книгу Украины, Международный Союз Охраны Природы и отнесены к категории очень уязвимых.

"Белохвост - долгожитель. Может долго голодать, не теряя сил. Выращивая в год по одному-два птенца, он мог бы процветать в своем огромном ареале, простирающемся от Центральной Европы до Тихого океана. Но зоологи, выяснив современную численность вида, внесли его в списки Международной и национальной Красных книг. Даже заповедный режим не всегда спасает орланов от гибели", - говорят специалисты.

Этот вид птиц пострадал не столько от прямого преследования, браконьерства и разорения гнезд, сколько от беспокойства в гнездное время, от возведения лесов в поймах рек и затопления самих пойм при строительстве плотин, загрязнения озер и рек и обеднении их рыбных запасов. Также птицы страдают и от войны.

"Могучий хищник одинаково любит рыбье, птичье и звериное мясо почти любой свежести. Ловит на мелководьях крупную рыбу, выхватывает из воды рыбу, всплывшую вверх брюхом", - рассказывают зоологи.

Осенью и зимой эти птицы охотятся на уток. Они мониторят их скопление и "контролируют" популяцию водно-болотных птиц в нацпарке.

Читайте также о том, что в нацпарке под Одессой гибнут лебеди.

Раньше мы показывали уникальных "белых ангелов" на Тузловских лиманах.

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