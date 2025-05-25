Ее голос останавливает время! Нино Катамадзе выступит во Львове: все детали шоу
Во львовском Национальном драматическом театре имени Марии Заньковецкой состоится единственный живой концерт звезды мировой и грузинской сцены Нино Катамадзе. На этот раз концерт состоится при участии Инсайт и Николоза Ричвели.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает детали об этом концерте и о важной миссии, с которой певица помогает Украине.
Почему стоит идти на концерт Нино
В мае Нино Катамадзе вместе с Инсайт начала большой весенний тур по украинским городам. В этом году певица посещает Украину с очень важной миссией - она помогает собрать средства на поддержку украинских военных.
На каждом концерте проводятся аукционы и разыгрываются интересные лоты. Также есть возможность задонатить в ящик, который откроют только в конце тура. Отправить свой донат можно и другими способами. Цель - собрать 1 000 000.00 ₴ на нужды наших военных.
"Когда я в Украине, мне хорошо и спокойно. Здесь я люблю, здесь я с удовольствием и от всего сердца. Здесь любая проблема для меня не проблема, любые трудности - не трудности. Только бы встречаться с украинскими зрителями. Это - те люди, которые всегда со мной, со своей болью, со своей историей", - сказала мировая звезда перед началом своего весеннего тура.
Услышать вживую Нино Катамадзе - это настоящий подарок поклонникам певицы в Украине. Каждый, кто хотя бы раз в жизни слышал ее песни, подтвердит - их нужно пережить сердцем и почувствовать каждой частичкой души. А еще ее концерты - это именно то, что сейчас может поможет оправиться от тяжелых новостей и бессонных ночей.
Все концерты проходят при поддержке благотворительного фонда Heavy Metal Volunteers - деньги с аукциона идут на помощь ВСУ. Поэтому ваш вечер - это еще и вклад в нашу Победу!
Согласно указу Президента Владимира Зеленского, Нино Катамадзе 23 мая 2025 года в Киеве была награждена орденом княгини Ольги III степени за значительный личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за популяризацию украинской культуры в мире.
Нино Катамадзе в Украине (фото предоставлено пресс-службой)
Когда и где
Львов
27 мая, 19:00, Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой
Билеты доступны по этой ссылке
Черновцы
29 мая, 19:00, Черновицкий музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской
Билеты доступны по этой ссылке
Ужгород
31 мая, 19:00, Закарпатский областной украинский музыкально-драматический театр
Билеты доступны по этой ссылке
Как можно отправить донат:
Ссылка на банк:
https://send.monobank.ua/jar/3h5L5bW3YG
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