Ее голос останавливает время! Нино Катамадзе выступит во Львове: все детали шоу

Во львовском Национальном драматическом театре имени Марии Заньковецкой состоится единственный живой концерт звезды мировой и грузинской сцены Нино Катамадзе. На этот раз концерт состоится при участии Инсайт и Николоза Ричвели.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает детали об этом концерте и о важной миссии, с которой певица помогает Украине.

Почему стоит идти на концерт Нино

В мае Нино Катамадзе вместе с Инсайт начала большой весенний тур по украинским городам. В этом году певица посещает Украину с очень важной миссией - она помогает собрать средства на поддержку украинских военных.

На каждом концерте проводятся аукционы и разыгрываются интересные лоты. Также есть возможность задонатить в ящик, который откроют только в конце тура. Отправить свой донат можно и другими способами. Цель - собрать 1 000 000.00 ₴ на нужды наших военных.

"Когда я в Украине, мне хорошо и спокойно. Здесь я люблю, здесь я с удовольствием и от всего сердца. Здесь любая проблема для меня не проблема, любые трудности - не трудности. Только бы встречаться с украинскими зрителями. Это - те люди, которые всегда со мной, со своей болью, со своей историей", - сказала мировая звезда перед началом своего весеннего тура.

Услышать вживую Нино Катамадзе - это настоящий подарок поклонникам певицы в Украине. Каждый, кто хотя бы раз в жизни слышал ее песни, подтвердит - их нужно пережить сердцем и почувствовать каждой частичкой души. А еще ее концерты - это именно то, что сейчас может поможет оправиться от тяжелых новостей и бессонных ночей.

Все концерты проходят при поддержке благотворительного фонда Heavy Metal Volunteers - деньги с аукциона идут на помощь ВСУ. Поэтому ваш вечер - это еще и вклад в нашу Победу!

Согласно указу Президента Владимира Зеленского, Нино Катамадзе 23 мая 2025 года в Киеве была награждена орденом княгини Ольги III степени за значительный личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за популяризацию украинской культуры в мире.

Нино Катамадзе в Украине (фото предоставлено пресс-службой)

Когда и где

Львов

27 мая, 19:00, Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой

Билеты доступны по этой ссылке

Черновцы

29 мая, 19:00, Черновицкий музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской

Билеты доступны по этой ссылке

Ужгород

31 мая, 19:00, Закарпатский областной украинский музыкально-драматический театр

Билеты доступны по этой ссылке

Как можно отправить донат:

Ссылка на банк:

https://send.monobank.ua/jar/3h5L5bW3YG