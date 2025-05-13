Чем удивит "Книжный Арсенал-2025": топ-встречи, лекции, авторы и тренды
С 29 мая по 1 июня в "Мистецькому арсеналі" (ул. Лаврская, 10-12) в Киеве пройдет фестиваль "Книжный Арсенал". Кроме книжной ярмарки, можно будет посетить более 200 различных событий.
Об этом РБК-Украина (проект Styler) сообщает со ссылкой на официальный сайт мероприятия.
О "Книжном арсенале"
29 мая в 17:00 состоится официальное открытие фестиваля. Всего будет представлено девять сцен, где будут проходить различные лекции, воркшопы, дискуссии и тому подобное. Кроме того, для посетителей разработали различные программы: всего их также девять в соответствии с возрастом, предпочтений или деятельности в литературе.
Фокус-темой нынешнего "Книжного Арсенала" стала "Все между нами - перевод". Над ее воплощением работали автор и профессор Йельского университета Марси Шор и издатель и переводчица Оксана Форостина.
Стоит добавить, что участие малых издательств в этом году - это фактическое возвращение к формату ярмарки 2021 года. Также, конечно, будут представлены и крупные известные магазины и издательства.
"Книжный арсенал" состоится в конце мая (фото: instagram.com/book_arsenal)
Куда пойти на фестивале
Вот ряд событий, которые мы советуем посетить на "Книжном арсенале":
29 мая:
- Интерпретация однозначного: чтение текстов участников и участниц Литературной лаборатории для подростков "Мистецького арсенала" (18:30, Лекторий)
- Презентация книги "Дипломатическая кухня: за кулисами мировой политики". Открытая встреча с автором Дмитрием Кулебой и Владимиром Ярославским (19:30, авторская сцена)
30 мая:
- Презентация книги "Как написать книгу. Концентрированный курс писательского мастерства" (12:00, издательская сцена)
- Публичное интервью "Тренды. Книга на экране" (13:30, главная сцена)
- Презентация "Приоритеты финансирования программ Украинского института книги на 2026 год" (14:00, издательская сцена)
- Дискуссия "Из окопа к книге. Как война изменила украинское письмо" (19:00, мастерские)
- Скетчинг на Книжном. Нетворкинг для иллюстраторов (20:00, лекторий)
31 мая:
- Встреча с Братом Капрановым, автором и ведущим канала "им. Т.Г. Шевченко" (10:15, главная сцена)
- Дискуссия "Время рассказать свою историю: голоса женщин в современной украинской литературе" (10:15, главная сцена)
- Дискуссия "Кто? Где? Что? И как? Как найти себя в книжной сфере" (15:00, лекторий)
- Как это - переводить современную украинскую литературу: вызовы и достижения (16:30, авторская сцена)
1 июня:
- Презентация книги "Глаза Мариуполя". Панельная дискуссия "Как это - плен?" (10:30, авторская сцена)
- Лекция "Как написать свою первую книгу" (11:00, лекторий)
- Разговор с Питером Померанцевым "Как выиграть информационную войну?" (15:00, главная сцена)
- Публичное интервью "Авторка говорит. София Андрухович" (18:30, авторская сцена)
Как купить билеты
Купить билеты можно:
- онлайн по ссылке на сайте фестиваля
- в кассе "Мистецького арсенала" во время проведения события
Полный билет стоит 200 гривен, семейный и абонемент - по 500 гривен. Семейный билет рассчитан на разовый вход для двух взрослых и двух детей в возрасте от 12 лет. Абонемент рассчитан на одного человека для посещения всех дней Фестиваля.
Право на бесплатный вход в любой день имеют при наличии соответствующего удостоверения:
- владельцы годовых абонементов к 20-летию арсенала
- дети до 12 лет
- пенсионеры
- дети и взрослые с инвалидностью и один сопровождающий
- участники боевых действий и военнослужащие
- члены семей погибших участников и ветеранов войны
- внутренне перемещенные лица
- работники музеев и владельцы членских карточек CIMAM, ICOM
В случае объявления воздушной тревоги фестиваль будет прекращать работу. Все посетители смогут пройти в укрытие. Однако вы можете повторно воспользоваться билетом в тот же день в случае объявления воздушной тревоги.
В случае объявления воздушной тревоги работа Фестиваля возобновится через 30 мин после окончания тревоги. Однако работа Фестиваля не возобновляется, если отбой воздушной тревоги происходит в 19:30 или позже.
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