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Як в Туреччину злітати: у скільки обійдеться відпочинок у Кирилівці 2020

STYLERЖиття    27.06.2020 - 14:31
Як в Туреччину злітати: у скільки обійдеться відпочинок у Кирилівці 2020
Відпочинок в Кирилівці 2020 (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Вартість відпочинку в Кирилівці суттєво зросла з минулого сезону

На тлі відсутності можливості відпочивати за кордоном у Кирилівці на Азовському морі істотно збільшився потік відпочиваючих. Орендодавці та власники готелів, знаючи, що відпочити в цьому році за кордоном проблематично, стали масово підвищувати ціни. Через карантинні обмеження дістатися до Кирилівки буде не тільки складно, але і дорожче. Скільки коштує відпочити в цьому році в Кирилівці – розбирався STYLER.

Вартість стандартного двомісного номера в готелі недалеко від узбережжя моря варіюється в середньому від 4500 до 6500 гривень за 7 ночей, за даними сайту Booking.com. При цьому провести відпочинок в номері люкс обійдеться від 8000 гривень і більше. Номери в приватних домоволодіннях обійдуться значно дешевше. Вартість одного ліжко-місця в приватному будиночку в пішій доступності до моря обійдеться від 150 гривень (за умови відсутності індивідуальних зручностей, таких як душ і туалет) і від 150-250 гривень на добу за місце в будинку з власною кухнею і ванною кімнатою. Вартість сімейного будиночка на 4-6 спальних місць з усіма зручностями відштовхується від 1000 гривень за добу.

Як в Туреччину злітати: у скільки обійдеться відпочинок у Кирилівці 2020

Як в Туреччину злітати: у скільки обійдеться відпочинок у Кирилівці 2020

Як в Туреччину злітати: у скільки обійдеться відпочинок у Кирилівці 2020

Скільки коштує оренда житла в Кирилівці

За даними різних компаній-перевізників, з Києва дістатися в Кирилівку на автобусі буде коштувати від 700 гривень за людину. З Харкова туди можна доїхати від 300-500 гривень. А от зі Львова перевізники не пропонують їздити на Азовське море, тому жителям західної частини України доведеться їхати через Київ і доплачувати від 200 до 400 гривень за поїздку в столицю в одну сторону. При цьому дістатися до моря за допомогою сервісу BlaBlaCar буде коштувати приблизно так само, як і на автобусі.

Як в Туреччину злітати: у скільки обійдеться відпочинок у Кирилівці 2020Як в Туреччину злітати: у скільки обійдеться відпочинок у Кирилівці 2020

Як в Туреччину злітати: у скільки обійдеться відпочинок у Кирилівці 2020Як в Туреччину злітати: у скільки обійдеться відпочинок у Кирилівці 2020

Як в Туреччину злітати: у скільки обійдеться відпочинок у Кирилівці 2020

Скільки коштує приїхати в Кирилівку

Середній чек в кафе і ресторанах на березі Азовського моря в Кирилівці на одну людину – 170-250 гривень без алкоголю. У закладах громадського харчування столового типу середній чек варіюється від 60 до 150 гривень, повідомляється на сайті kirillovka.ks.ua. Виходить, що, харчуючись 3 рази на день в кафе протягом 7 днів, витрати на харчування на одну особу складуть від 3500 до 5250 гривень.

Якщо підсумувати витрати на проживання, харчування та трансфер з Києва, то для повноцінного відпочинку в Кирилівці в готелі на 7 ночей удвох знадобитися щонайменше 12 900 гривень.

Варто відзначити, що відпочинок у Туреччині у чотиризірковому готелі "все включено" на 7-9 ночей з перельотом з Києва обійдеться від 13 тисяч гривень на двох.

Як в Туреччину злітати: у скільки обійдеться відпочинок у Кирилівці 2020Як в Туреччину злітати: у скільки обійдеться відпочинок у Кирилівці 2020

Скільки коштує відпочинок в Туреччині

Нагадаємо, що раніше ми писали, куди податися, якщо на вихідні ви залишилися в Києві.

Також ми повідомляли, що ціни на відпочинок в Україні почали знижуватися.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України Азовское мореотдыхКирилловка
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