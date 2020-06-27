Ціни на відпочинок в Україні почали знижуватися: що пропонують на популярних курортах

Відпочинок в Україні у 2020 році (Колаж РБК-Україна)

На популярних курортах в Україні почали знижувати ціни на житло

В Україні продовжили карантин через пандемію коронавірусу, однак його змінили на адаптивний і частково відновили транспортне сполучення. Це дає можливість спланувати відпочинок на популярних курортах України.

Самі популярні та цікаві пропозиції для відпочинку в Україні – це морське узбережжя та Карпати. Аналітики одного з популярних сайтів розповіли для Styler, які ціни очікують українців у приватних секторах.

Море

Лідером залишається Одеса і більшість оголошень про бюджетний відпочинок можна знайти в інтернеті. Є бюджетні однокімнатні квартири від 500 гривень на добу, трикімнатна обійдеться в 1200 гривень на добу. Ціни на приватні будинки також знизилися - від 1500 гривень на добу.

Трохи інша цінова політика в Чорноморську Одеської області. Ціни за будиночок – від 1500 гривень, оренда однокімнатної – від 450 гривень, двокімнатної – від 500 гривень, а ось за трикімнатну просять від 1000 гривень.

У Південному трохи дешевше. Однокімнатні – від 400 гривень, двокімнатна – 500 гривень, а за трикімнатну – від 800 гривень за добу.

Кароліна-Бугаз та Затока у 2020 році трохи дорожче, ніж інші курортні містечка. Оренда будиночка стартує від 2000 гривень на добу, в Затоці – від 1500 гривень.

На Азовському морі все популярнішим став Бердянськ. Однокімнатна квартира обійдеться відпочивальникам від 300 гривень на добу, двокімнатна – від 450 гривень, за три кімнати доведеться викласти від 500 гривень на добу. Оренда цілого будинку – від 1000 гривень.

Як розповіли власники житла на узбережжі Чорного моря, ціни найближчим часом можуть спустити на 10 -15%, оскільки очікуваного ажіотажу немає і заповнюваність в приватному секторі на кінець червня складає близько 20-30%.

Карпати

Любителі свіжого гірського повітря та активного відпочинку з походами вибирають Закарпаття та Івано-Франківщину. На цей момент ситуація з таким відпочинком під питанням через сильну повінь у багатьох районах. Місцеві жителі, які пропонують в оренду житло вже практично плачуть, через те, що особливого напливу туристів не було і до того, як річки вийшли з берегів.

Найпопулярнішим місцем для відпочинку стало Яремче. Будиночки на 6-8 осіб пропонуються в оренду від 1000 гривень. В Микуличині – від 1200 гривень на добу. А ось у Ворохті ціни нижче – від 500 гривень на добу за будиночок.

У Славському ціна за одну людину в середньому від 150 гривень на добу, будиночок на двох або чотирьох обійдеться від 300 гривень. У Берегові ціни не сильно відрізняються, двомісна кімната – від 200 гривень на добу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, куди можна поїхати в Україні відпочити влітку 2020 року.

А також розповідали про те, які місця для відпочинку на Закарпатті найцікавіші.

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Автор: Анна Шиканова