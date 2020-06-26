Куди вирушити, якщо на вихідні ви залишились в Києві

Подол у Києві (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

8 туристичних принад Києва, куди можна доїхати маршруткою

Карантин, крім всього іншого, добряче попсував плани туристів. Але досвідчені мандрівники не впадають у відчай. Адже в самому Києві та його найближчих околицях є багато цікавих місць на різний туристичний смак. І до них можна дістатись громадським транспортом.

Блакитне озеро

Класичний пляжний відпочинок на білосніжному пісочку можна знайти в 15 кілометрах від Києва. Озеро на околицях села Підгірці, за чистоту води в народі називають Блакитне. На пляжі є безкоштовна та платна зона. У першій - чистий пісок та водні розваги: пляжний волейбол та прокат катамаранів. Хто хоче дотримуватись соціальної дистанції та при цьому отримати більший комфорт, вирушає на платний пляж "Лобстер".

Вартість: Вхід на пляж "Лобстер" коштує 50 гривень з людини в будні дні і 100 гривень у вихідні. Заїзд автотранспортом - 50 гривень з машини.

Як доїхати: Автобуси № 789 та № 309 відходять від автостанції "Видубичі" та довозять до зупинки "село Підгірці".

Блакитне озеро (Фото: https://kyivmaps.com)

Музей Пирогово

Любителів історії та етнографії привабить Музей народної архітектури та побуту у селі Пирогово. Там просто неба розміщені аутентичні будівлі з різних регіонів України. У музеї проводяться майстер класи, індивідуальні та групові екскурсії. Територія Пирогово велика, ходити доведеться багато, тому туристам краще взяти напрокат велосипед. Пускають в музей тільки у масці.

Вартість: Квиток для дорослих коштує - 50 грн; для підлітків, студентів, пенсіонерів - 30 грн; для дітей від 6 до 9 років - 15 грн, до 6 років вхід безкоштовний.

Як доїхати : тролейбусом № 11 від станції метро "Либідська", маршруткою № 156 - від Бессарабського ринку, маршруткою № 496 від станції метро "Лук'янівська".

Музей Пирогово (Фото: https://www.facebook.com/pyrogiv)

Резиденція Межигір'я

Резиденція колишнього президента України Віктора Януковича - продукт історії сучасної. Це місце називають символом корупції президентського розмаху. І тут дійсно є на що подивитись. Головним об'єктом комплексу є клубний будинок. Також можна відвідати зоопарк. Територія комплексу дуже велика: прогулянка може зайняти цілий день.

Вартість: всі дні, крім вівторка, квиток коштує 150 грн для дорослих та 50 для дітей (7-13 років). У вівторок для дітей вхід безкоштовний, дорослий квиток коштує 70 грн.

Як доїхати: маршрутка № 355 або №792 від метро "Героїв Дніпра" до зупинки "Польова". Звідти 20 хвилин пішки.

Резиденція Межигір'я (Фото: http://mnp.org.ua)

Страусина ферма "Чубинський Страус"

Хоча страуси міцно асоціюються з Межигір'ям та Януковичем, але поряд з Києвом є страусина ферма, яка існує окремо від них. Ферма займає територію 18 кілометрів, оточена лісом та річками. Відвідувачам пропонують екскурсію, після якої можна ближче поспілкуватися з птахами, погладити їх і навіть погодувати з рук. Часто сюди заїжджають по дорозі в аеропорт Бориспіль.

Вартість: квиток для дорослих коштує - 80 грн, діти від 3 років - 50 грн. Корзина для годування тварин - 25 грн.

Як доїхати: маршрутка з метро "Харківська" №317, метро "Бориспільська" №316, №317до зупинки Мала Олександрівка

Страусина ферма "Чубинський Страус" (Фото: http://strausy.com.ua)

Село Ходосівка, печера Геонавт

Для любителів екстремальних розваг прямо під Києвом є велика природна печера під назвою Геонавт. Її довжина 60 метрів. Знайти печеру непросто, але це додає цікавості любителям квестів. Геонавт розташований в яру поблизу котеджного селища "Золоті ворота". Сама печера має дві зали. Перша доволі велика, а от у другій пересуватись можна лиш навприсядки. Оскільки підземні ходи не підсвічуються, бувалі туристи рекомендують взяти ліхтарики.

Як доїхати: зі станції метро "Либідська" маршруткою № 738 до села Ходосівка.

Печера Геонавт (Фото: general_kosmosa_livejornal.com)

Добропарк

Дендропарк Добропарк відкрили цієї весни, і він вже встиг завоювати серця тисячі любителів квітів. У парку висадили понад 1 мільйон тюльпанів, 44 тисячі дерев і кущів. В середині літа тут можна подивитись на інсталяції із петуній та поля лаванди.

Парк займає 400 футбольних полів, на території є озера. Тут видають в оренду корзинки та пледи для пікніків на квиткових галявинах. У парку є багато фотозон для гарних світлин в Інстаграмі.

Вартість: Квиток для дорослих коштує 50 грн, для дітей (від 5 до 14 років) - 30 грн, діти до 5 років - безкоштовно.

Як доїхати: Від станції метро "Житомирська" маршрутними таксі №375, 771, 373 через село Мотижин.

Дендропарк Добропарк (Фото: https://www.facebook.com/dobropark.ua)

Бучанський міський парк

Класичний англійський парк - доглянуті галявини, підстрижені кущі, стилізовані античні колони та статуї, можна знайти в 20 км від Києва у місті Буча. З додаткових розваг - міні-зоопарк, дитячий майданчик, мотузковий парк, а з бонусів - всю територію парку покриває безкоштовний Wi-Fi.

Як доїхати: Маршрутне таксі від станції метро "Академмістечко" №422, 381,

з метро "Святошин" №423, зі станції метро "Героїв Дніпра" №421

Вартість: вхід безкоштовний

Бучанський міський парк (Фото: https://fun)

Раніше ми писали проте, що для українців відкривають кордони деякі країни та розповідали, куди можна буде полетіти у відпустку без обмежень.

Також ми розказували про те, куди влітку можна поїхати відпочити в Україні.

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