ru ua
Пн, 25 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Українська парашутистка зірвалася в море в Туреччині. МЗС розповіло про її стан

Новость на русском →
Туреччина, Понеділок 25 жовтня 2021 11:04
Українська парашутистка зірвалася в море в Туреччині. МЗС розповіло про її стан Фото: прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Дмитро Левицький

У неділю, 24 жовтня під час фестивалю повітряних ігор в м. Фетхіє провінції Мугла в Туреччині зірвалася у море українська парашутистка. Вона була врятована турецькою береговою охороною і госпіталізована.

Про це РБК-Україна повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, консульство України в Анталії терміново зв’язалося з організаторами фестивалю та лікарнею для надання громадянці консульської допомоги.

"Стан її здоров’я задовільний, загроз життю немає. Українські консули слідкують за реабілітацією постраждалої українки", - розповів Ніколенко.

Нагадаємо, вчора в ЗМІ з'явилася інформація про те, що парапланеристка з України здійснювала одиночний стрибок із 1700-метрової висоти, з гори Бабадаг. В цей час її парашут з невизначеної причини впав у море.

Повідомлялося, що українку госпіталізували, однак про стан її здоров'я не було відомо.

Крім того, турецькі ЗМІ пізніше повідомили про зіткнення та падіння трьох турецьких парашутистів.

Вказано, що постраждалих витягнули з води та доправили до лікарні. З них, як повідомляли в медіа, один у важкому стані, а життю двом іншим загрози немає.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС Турция
NEWS
Розмір штрафів будуть визначати по-новому: Мінсоцполітики анонсувало зміни
Розмір штрафів будуть визначати по-новому: Мінсоцполітики анонсувало зміни
DAILY
Секретар РНБО Олексій Данілов: Я за жорстку президентську республіку
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Секретар РНБО Олексій Данілов: Я за жорстку президентську республіку