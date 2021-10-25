Українська парашутистка зірвалася в море в Туреччині. МЗС розповіло про її стан

У неділю, 24 жовтня під час фестивалю повітряних ігор в м. Фетхіє провінції Мугла в Туреччині зірвалася у море українська парашутистка. Вона була врятована турецькою береговою охороною і госпіталізована.

Про це РБК-Україна повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Стан її здоров’я задовільний, загроз життю немає. Українські консули слідкують за реабілітацією постраждалої українки", - розповів Ніколенко.

За його словами, консульство України в Анталії терміново зв’язалося з організаторами фестивалю та лікарнею для надання громадянці консульської допомоги.

Нагадаємо, вчора в ЗМІ з'явилася інформація про те, що парапланеристка з України здійснювала одиночний стрибок із 1700-метрової висоти, з гори Бабадаг. В цей час її парашут з невизначеної причини впав у море.

Повідомлялося, що українку госпіталізували, однак про стан її здоров'я не було відомо.

Крім того, турецькі ЗМІ пізніше повідомили про зіткнення та падіння трьох турецьких парашутистів.

Вказано, що постраждалих витягнули з води та доправили до лікарні. З них, як повідомляли в медіа, один у важкому стані, а життю двом іншим загрози немає.