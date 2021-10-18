Готові були залишити українку на чужині: на рейсі з Єгипту виник конфлікт

Українці застрягли в аеропорту Хургади через одну пасажирку майже на 4 години. У жінки виявився позитивний тест на коронавірус, і вона зависла між літаком і аеропортом. Проблему не могли вирішити ні в авіакомпанії, ні консул, ні приймаюча сторона.

Посадка на рейс пройшла без пригод

Літак авіакомпанії SkyUp 15 жовтня прилетів із Запоріжжя в аеропорт Хургади, Єгипет. Через кілька годин цей же борт повинен був забрати пасажирів з Хургади на Київ. Виліт був запланований на 14:25. Однак у зазначений час літак не вилетів, хоча всі пасажири вчасно пройшли митний контроль і реєстрацію на рейс.

Як розповів Хартман, бортпровідниці почали заспокоювати пасажирів і пояснювати, що виникли проблеми з документами в одного з пасажирів. Спочатку сказали, що втрачено посадковий талон, потім нібито немає страховки. Тим часом рейс затримують вже на дві години, пасажирам жарко.

Командир екіпажу дав пояснення через дві години

Через дві години до пасажирів вийшов командир літака і нарешті пояснив, що ж сталося. На попередньому рейсі до Єгипту із Запоріжжя прилетіла жінка з позитивним тестом на коронавірус. Вона прилетіла разом з сім'єю, і вони спокійно поїхали в готель, а її залишили в аеропорту. Яким чином пасажирка з таким тестом потрапила на борт літака ще в Запоріжжі - загадка.

Єгипетська служба безпеки, природно, не пропускає туристку на територію терміналу, і вона просто зависла в тамбурі. Імовірно, жінка збиралася пересидіти ізоляцію в готелі.

В аеропорту Єгипту командиру екіпажу поставили ультиматум - дозвіл на зліт не дадуть, якщо на борт не заберуть цю пасажирку в Україну. Як зізнався командир, протоколів на дії в таких ситуаціях просто немає.

Звернення до консула нічого не дали, зазначається, що він "просто культурно послав". За фактом - людина вийшла з літака, але ще не на території Єгипту, а просто повисла в повітрі й розв'язувати проблеми повинна авіакомпанія.

Як розв'язували проблему

Командир екіпажу запропонував створити у хвості літака безпечну зону з шести місць. Заклеїти їх плівкою, а жінку одягнути в спецкостюм. Але вільних місць у літаку немає, а у відсік для бортпровідників помістити пасажирку не можуть.

Як зазначив Хартман, в цьому місці українці проявили себе у всій красі.

"Ніхто не хоче представити себе на місці цієї жінки (хоча у неї або тупість, або жадібність, або і те, і інше – за путівку ж заплатила, ну і що ковід). Пасажири діляться на два табори: одні за те, щоб її забрати, Другі – щоб залишити її посеред пустелі", - розповів пасажир.

Командир запропонував пасажирам з дітьми, взяти малюків на руки, щоб звільнити місця. Погодилося дві сім'ї. Але цього виявилося недостатньо. Ситуація почала загострюватися, оскільки пасажири очікують зльоту вже 4 години.

"Група активістів, які не хочуть заразитися, в основному великі чоловіки, перекривають обидва входи в літак. Командир викликає поліцію і єгипетського медика. Медик несе якусь нісенітницю про небезпеку COVID-19. Його всі посилають, і він йде разом з поліцією. Чотири години всі пасажири без їжі та пиття. Тут екіпаж додумується роздати воду, їжа не передбачена - рейс короткий. Чай в пакетах і кава тільки за гроші. Починаємо ділитися запасами печива і бутербродів, бо деяким від голоду вже погано", - описує ситуацію Хартман.

Зрештою авіакомпанія пропонує чотирьом пасажирам залишитися ще на добу в одному з готелів коштом компанії. Швидко знаходиться компанія веселих дівчат, які готові продовжити відпустку, і авіакомпанія зробила їм бонус.

Нещасну пасажирку з коронавірусом одягають в костюм хімзахисту, обклеюють плівкою карантинні місця і літак злітає.

"Потрібно думати більше про пасажирів на борту в ситуації форс-мажору. Дії командира були адекватними, нам навіть командир передав шоколадку за те, що дитина летіла на руках у батьків. Висновки про українців: більшість були готові залишити співвітчизницю на чужині, так що розраховуйте тільки себе", - резюмував Хартман.