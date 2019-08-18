Туристи в шоці: на відомому українському курорті позеленів пляж (фото)

На відомому українському курорті Коблево повністю позеленів пляж. Справа в тому, що після зміни погоди, на берег викинуло численну кількість водоростей, в яких заплуталися медузи, а також сміття від туристів. Про це повідомляє видання "Новости N".

Шар водрослей, які вкрили берег, приблизно метр. Цікаво те, що влада Миколаївської області абсолютно не діє і зону відпочинку українців ніхто не прибирає. На пляжах, крім світло-зелених водрослей, лежать гори сміття.

Фото: Пляж в Коблево (novosti-n.org)

"Варто також зазначити, що з проблемою "зеленого полотна" зіткнулися і місцеві бізнесмени, які мають біля пляжу водні атракціони. Тим не менш, вони теж діють, не бажаючи прибирати територію, на якій ведуть підприємницьку діяльність.Таким чином, щоб дістатися до води, кожному відпочиваючому потрібно подолати зелену смугу перешкод зі слизькими медузами", - повідомляє видання.

Фото: Водороли вкрили пляж шаром в один метр (novosti-n.org)

Як раніше ми повідомляли, на території відомого українського курорту на Азовському морі бази відпочинку зливали нечистоти у море і пісок.

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