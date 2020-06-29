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На популярному українському курорті хвилі накривають туристів (відео)

STYLERЖиття    29.06.2020 - 13:42
На популярному українському курорті хвилі накривають туристів (відео)
У Бердянську розігрався шторм (фото: pixabay.com)

На Азовському морі розігрався шторм

На популярному українському курорті Азовського моря в Бердянську, 29 червня, в понеділок розгорівся серйозний шторм. На пляжі Ліски хвилі практично накривали відпочиваючих. Про це повідомляє видання "Апостроф".

"На Азовському морі сьогодні шторм. Переповнений людьми бердянський пляж Ліски захльостує водою", - підписав автор відео під роликом.

Шторм на Азовському морі (YouTube)

Судячи з відеоролика, людей у воді величезні хвилі не бентежать. Вони з задоволенням погойдуються на хвилях і насолоджуються відпочинком. Також видно, що гуляє по пляжу сильний вітер

Відзначимо, що раніше ми писали про популярний курорт Кирилівка, на якому відмічено вже багато людей. Також в море там спостерігається багато медуз.

Як ми раніше повідомляли, з'явилося відео величезної юрби на вулицях Одеси.

Раніше в мережі з'явилися також відео, як дотримується карантин на пляжах Одеси днем. Ситуація дуже схожа з вечірньою.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України курорт
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