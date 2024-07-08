Туристов хотят выгнать из Барселоны. Местные провоцируют иностранцев необычным способом: о чем речь

В Барселоне проходят антитуристические протесты. Местные протестующие озабочены негативным влиянием туризма на их город.

В чем причина и какие нестандартные действия совершили местные отдыхающие - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Почему туристов не хотят видеть в Барселоне

На выходных в самом центре одного из самых популярных туристических городов Испании около трех тысяч разъяренных протестующих забрызгали иностранцев... из водяных пистолетов.

Акция сопровождалась требованием к отдыхающим, чтобы те "убирались домой". Также на транспарантах были надписи "Барселона не продается".

Больше всего "досталось" туристам, мирно обедавшим на террасах уютных барселонских ресторанчиков - протестующие вплотную приближались к ним и щедро поливали водой.

Чем же туристы так не угодили местным? Дело в том, что количество новостроек в городе за последние десять лет стремительно растет, а условия труда - ухудшаются.

Кроме того, из-за большого наплыва иностранцев за последний год на 18% выросла арендная плата за жилье.

Более того, мэр Барселоны Хауме Колбони в июне этого года заявил, что все краткосрочные аренды вообще будут отменены до 2028-го.

Между тем, цены на продукты и предметы первой необходимости тоже резко растут.

В Барселоне бойкотируют против туристов (фото: Getty Images)

Естественно, это вызвало недовольство среди местного населения.

"Местные магазины закрываются. Люди не могут позволить себе арендную плату", - говорит местная жительница Иса Мираллес.

"Я не имею ничего против туризма, но здесь, в Барселоне, мы страдаем от избытка туризма, который сделал наш город непригодным для жизни", - добавляет социолог из Барслоны Жорди Гуйу.

Как власти будут решать эту проблему?

Недавно правительство Испании объявило об усилении регулирования сектора краткосрочной и сезонной аренды жилья.

Это явилось ответом на растущее недовольство жителей городов, где туризм привел к значительному росту цен на аренду и вытеснению местных жителей с рынка. Кроме Барселоны речь, в частности, идет о Канарских островах и Малаге.

Министр по делам защиты прав потребителей Пабло Бустиндуй заявил, что власти проведут проверку объявлений на платформах Airbnb, Booking.com и других на предмет наличия у них лицензий.

По его словам, объявления о жилье без соответствующей лицензии будут удаляться, а их владельцы могут подвергнуться штрафным санкциям.

Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее объявил о создании реестра объектов, сдаваемых в аренду для отдыха. Реестр должен помочь правительству ограничить количество объявлений и лучше контролировать деятельность владельцев жилья.

Министр жилищного строительства Изабель Родригес сообщила, что реестр будет готов не раньше конца 2025 года. После создания онлайн-платформы для бронирования жилья будут обязаны предоставлять данные о владельцах, чтобы проверить, имеют ли они право сдавать жилье в аренду.