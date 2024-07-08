Туристів хочуть вигнати з Барселони. Місцеві провокують іноземців у незвичний спосіб: про що мова

Яка причина і які нестандартні дії вчинили місцеві стосовно відпочивальників - читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Чому туристів не хочуть бачити у Барселоні

На вихідних у самісінькому центрі одного з найпопулярніших туристичних міст Іспанії близько трьох тисяч розлючених протестувальників забризкали іноземців… з водяних пістолетів.

Акція супроводжувалася вимогою до відпочивальників, аби ті "забиралися додому". Також на транспарантах були написи "Барселона не продається".

Найбільше "дісталося" туристам, які мирно обідали на терасах затишних барселонських ресторанчиків - протестувальники впритул наближалися до них і щедро поливали водою.

Чим же туристи так не вгодили місцевим? Річ у тім, що кількість новобудов у місті впродовж останніх десяти років стрімко зростає, а умови праці - погіршуються.

Крім того, через великий наплив іноземців за останній рік на 18% виросла орендна плата за житло.

Ба більше, мер Барселони Хауме Колбоні у червні цього року заявив, що всі короткострокові оренди взагалі будуть скасовані до 2028-го.

Тим часом ціни на продукти та предмети першої необхідності також різко зростають.

У Барселоні бойкотують проти туристів (фото: Getty Images)

Звісно, це викликало невдоволення серед місцевого населення.

"Місцеві магазини закриваються. Люди не можуть дозволити собі орендну плату", - говорить місцева мешканка Іса Міраллес.

"Я не маю нічого проти туризму, але тут, у Барселоні, ми страждаємо від надлишку туризму, який зробив наше місто непридатним для життя", - додає соціолог із Барслони Жорді Гуйу.

Як влада буде вирішувати цю проблему?

Нещодавно уряд Іспанії оголосив про посилення регулювання сектору короткострокової та сезонної оренди житла.

Це стало відповіддю на зростаюче невдоволення жителів міст, де туризм призвів до значного зростання цін на оренду та витіснення місцевих жителів з ринку. Окрім Барселони мова зокрема йде про Канарські острови та Малагу.

Міністр у справах захисту прав споживачів Пабло Бустіндуй заявив, що влада проведе перевірку оголошень на платформах Airbnb, Booking.com та інших на предмет наявності у них ліцензій.

За його словами, оголошення про житло без відповідної ліцензії будуть видалятися, а їхні власники можуть зазнати штрафних санкцій.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес раніше оголосив про створення реєстру об'єктів, що здаються в оренду для відпочинку. Цей реєстр має допомогти урядові обмежити кількість оголошень та краще контролювати діяльність власників житла.

Міністерка житлового будівництва Ізабель Родрігес повідомила, що реєстр буде готовий не раніше кінця 2025 року. Після його створення онлайн-платформи для бронювання житла будуть зобов'язані надавати дані про власників, щоб перевірити, чи мають вони право здавати житло в оренду.