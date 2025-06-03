Туристы из этих 5 стран раздражают весь мир: кто в списке "худших"

Китайцы: много и шумно

Основная сложность с китайскими туристами заключается не в их количестве, а в безразличии к местным правилам.

Часто после визита большой тургруппы персоналу приходится ремонтировать номера из-за залитых соседних комнат. Кажется, любимое хобби гостей из Китая - затапливать ванные комнаты.

Кроме того, они не считаются с запретами фотографировать в театрах и галереях. Посещение ресторана тоже может обернуться испытанием: шум, мусор под столом и плевки рыбными костями - обычное явление. И хотя сами китайцы часто не видят в этом ничего плохого, другие туристы и персонал возмущаются.

Американцы: "мои правила - везде!"

Американцев обвиняют в наглости и желании навязать свои порядки где угодно. Они игнорируют правила отелей, забирают вещи из номеров, а мини-бар - их любимый "трофей". Из-за мелких краж работники отелей по всему миру вздыхают, видя паспорта США.

Кроме того, американцы склонны терять вещи и досаждать персоналу турфирм на другом конце света. Иногда теряются даже сами туристы, считая, что английский язык понятен всем. Они искренне удивляются, когда это оказывается не так - и тогда возникает хаос.

Британцы: пьют все, что найдут

Главная проблема с британскими туристами - полная потеря контроля после алкоголя. Часто можно увидеть, как они бегают по голым улицам, прыгают в бассейны с балконов или ссорятся с собственной тенью. Все это - "традиционная" часть их европейского отдыха.

Еще одна беда - попытки выманить компенсацию от отелей из-за вымышленных отравлений алкоголем. Британцы пьют все, что найдут, а потом жалуются на местную сангрию или узо. Часто это делается, чтобы вернуть хоть какую-то часть расходов на поездку.

На отдыхе британцы - совсем не такие "джентльмены", как о них принято считать (фото: Freepik.com)

Немцы: чрезмерный перфекционизм

В противовес британцам, немцы - пример чрезмерного педантизма. Если что-то не так в меню или отсутствует терраса - ожидайте официальной жалобы. Один турист даже подсчитывал объем недолитого пива, чтобы потом выставить отелю счет.

В книге "Извините, но ваш отель сгорел" собраны абсурдные жалобы немцев во время отдыха. Например, дайвер обвинил туроператора в боли в шее из-за телевизора, который висел неудобно. В итоге он не нырял, а три дня занимался лечением дома - и, естественно, требовал компенсацию.

Россияне: скандалы и сувениры из номера

Репутация россиян как любителей выпить - давно вышла за пределы кино и книг. Этот стереотип подкрепляется реальными случаями с мини-барами, попойками и драками в барах.

Не менее проблемной является и привычка "собирать" вещи из номера. Постель, полотенца, посуда и даже мебель - все это пытаются вывезти.