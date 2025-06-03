Туристи з цих 5 країн дратують увесь світ: хто в списку "найгірших"

Китайці: багато і гучно

Основна складність із китайськими туристами полягає не в їхній кількості, а в байдужості до місцевих правил.

Часто після візиту великої тургрупи персоналу доводиться ремонтувати номери через залиті сусідні кімнати. Здається, улюблене хобі гостей з Китаю - затоплювати ванні кімнати.

Крім того, вони не зважають на заборони фотографувати в театрах і галереях. Відвідування ресторану теж може обернутись випробуванням: шум, сміття під столом і плювання рибними кістками - звичне явище. І хоча самі китайці часто не вбачають у цьому нічого поганого, інші туристи й персонал обурюються.

Американці: "мої правила - всюди!"

Американців звинувачують у нахабстві та бажанні нав’язати свої порядки будь-де. Вони ігнорують правила готелів, забирають речі з номерів, а міні-бар - їхній улюблений "трофей". Через дрібні крадіжки працівники готелів по всьому світу зітхають бачучи паспорти США.

Окрім того, американці схильні губити речі й докучати персоналу турфірм на іншому кінці світу. Іноді губляться навіть самі туристи, вважаючи, що англійська мова зрозуміла всім. Вони щиро дивуються, коли це виявляється не так - і тоді виникає хаос.

Британці: п'ють усе, що знайдуть

Головна проблема з британськими туристами - повна втрата контролю після алкоголю. Часто можна побачити, як вони бігають голими вулицями, стрибають у басейни з балконів чи сваряться з власною тінню. Усе це - "традиційна" частина їхнього європейського відпочинку.

Ще одна біда - спроби виманити компенсацію від готелів через вигадані отруєння алкоголем. Британці п’ють усе, що знайдуть, а потім скаржаться на місцеву сангрію чи узо. Часто це робиться, щоб повернути хоч якусь частину витрат на поїздку.

На відпочинку британці - зовсім не такі "джентльмени", як про них заведено вважати (фото: Freepik.com)

Німці: надмірний перфекціонізм

На противагу британцям, німці - приклад надмірного педантизму. Якщо щось не так у меню чи відсутня тераса - очікуйте офіційної скарги. Один турист навіть підраховував об’єм недолитого пива, щоби потім виставити готелю рахунок.

У книзі "Вибачте, але ваш готель згорів" зібрано абсурдні скарги німців під час відпочинку. Наприклад, дайвер звинуватив туроператора в болю в шиї через телевізор, який висів незручно. У результаті він не пірнав, а три дні займався лікуванням вдома - і, звісно, вимагав компенсацію.

Росіяни: скандали і сувеніри з номера

Репутація росіян як любителів випити - давно вийшла за межі кіно та книг. Цей стереотип підкріплюється реальними випадками з міні-барами, пиятиками й бійками в барах.

Не менш проблемною є і звичка "збирати" речі з номера. Постіль, рушники, посуд і навіть меблі - все це намагаються вивезти.