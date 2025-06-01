Не делайте это в самолете! 8 привычек пассажиров, которые доводят стюардесс до истерики

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о восьми вещах, которые точно не стоит делать во время полета.

Избегайте физического контакта с экипажем

Прикасаться к работникам борта - недопустимо. Если нужно что-то спросить - лучше обратитесь словами. В салоне отличная слышимость, поэтому голосовое обращение всегда уместнее касания. Не касаетесь же вы незнакомцев в очереди в магазине?

Не проситесь в туалет сразу после посадки

Как только вы зашли на борт, оставайтесь на своем месте. Именно в это время экипаж проверяет поклажу, безопасность и организовывает пространство на случай чрезвычайной ситуации. К тому же, туалеты в аэропорту значительно удобнее маленьких кабинок в самолете. Лучше воспользоваться ими заранее.

Не оставляйте руки или ноги в проходе

Да, теснота - это проблема многих рейсов. Но протянутые ноги или локти в проходе - это и неудобно, и опасно для персонала. Если вас просят отодвинуться - сделайте это спокойно. Ваше удобство не должно мешать другим работать.

Не спешите к выходу после посадки

После приземления все покидают борт в установленном порядке. Бежать вперед и толкаться - лишь создает хаос и раздражает окружающих. Лучше дождаться своей очереди. Немного терпения сделает процесс более комфортным для всех.

Самолет - место, где действуют особые правила (фото: Freepik.com)

Не вступайте в споры с персоналом

Правила существуют не для развлечения. Работников готовят к чрезвычайным ситуациям, они имеют знания по медицине, эвакуации и безопасности. Даже если какое-то требование кажется странным - лучше придерживаться его без лишних вопросов. Это не только правила, а гарантия безопасности для всех на борту.

Не вытягивайте ноги на соседние места

Когда босые ступни появляются между сидений - это вызывает дискомфорт у пассажиров. Ограниченное пространство - не повод нарушать чужие личные границы. Даже если хочется потянуться - держите ноги при себе. Это элементарное уважение к другим.

Не снимайте обувь

Пол самолета - не самое чистое место. Босые ноги - это не только негигиенично, но и неприятно для других. Особенно, если это сопровождается запахом. Оставайтесь в обуви или по крайней мере не ходите по салону без носков.

Не откидывайте спинку без предупреждения

Это одна из самых раздражающих вещей в салоне. Конечно, хочется расслабиться, но стоит учитывать других. Перед тем, как откинуть сиденье, посмотрите, что делает пассажир позади - возможно, он ест или работает. Короткое предупреждение - знак уважения и хорошего тона.