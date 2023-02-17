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Отмена более 2000 рейсов. Масштабная забастовка парализовала аэропорты Германии

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Пятница 17 февраля 2023 15:53
Отмена более 2000 рейсов. Масштабная забастовка парализовала аэропорты Германии Фото: Забастовка в аэропорту Ганновера (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Германии 17 февраля началась масштабная забастовка аэропортов. Могут отмениить 2340 рейсов, от которых пострадают почти 300 тысяч пассажиров.

Еще ночью фактически прекратил работу аэропорт Ганновера, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на DW.

Забастовка аэропортов в Германии привела к масштабному параличу воздушного сообщения в стране. По сообщению профсоюза Ver.di, аэропорт в Ганновере фактически прекратил работу. Запланировано, что забастовки пройдут в еще 6 аэропортах: Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Штутгарта, Гамбурга, Дортмунда, Ганновера и Бремена. Закончится акция поздно вечером в пятницу.

"Можно ожидать, что задержки, отмены и даже частичная остановка воздушного движения из-за забастовки окажут сильное влияние, особенно на внутренние воздушные перевозки. Заместитель председателя ver.di Кристин Беле попросила понимания у пассажиров, которые, к сожалению, пострадали от забастовки", – говорится на сайте организаторов акции.

Отмена более 2000 рейсов. Масштабная забастовка парализовала аэропорты ГерманииФото: Отмена рейсов в аэропорту Ганновера (gettyimages.com)

По оценкам объединения аэропортов ADV, из-за отмены 2340 рейсов пострадают почти 300 тысяч пассажиров. Авиаконцерн Lufthansa уже отменил 1300 рейсов в связи с забастовкой.

Профсоюз Ver.di добивается повышения зарплаты на 10,5% и единовременной выплаты в размере 500 евро для 2,5 млн своих членов.

Объединение аэропортов оценило совместную забастовку работников государственного сектора, авиационной безопасности и наземного обслуживания как беспрецедентную эскалацию трудового конфликта.

Напомним, мы писали, что авиакомпания Lufthansa отменила внутренние рейсы в Германии.

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