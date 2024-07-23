С потреблением каких продуктов в организм попадает больше всего вредных нитратов
Нитраты обычно ассоциируются у нас с ранней редиской и арбузами на продажу, которые неконтролируемо поливал удобрениями. Однако, нитраты могут содержаться в повседневных продуктах и даже воде.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Есть ли основания для страха
Независимо от сезона, возможность попасть на недобросовестного поставщика пищевых товаров так или иначе существует. Это могут быть риски, связанные не только с использованием чрезмерного количества удобрений, но и с использованием несертифицированных удобрений или выращиванием продукции на загрязненных почвах.
Поэтому важно не столько остерегаться нитратов и уделять внимание тому, где и у кого вы приобретаете продукты. В частности, проходят ли они надлежащий контроль качества и будет ли возможность куда-то пожаловаться.
Где больше нитратов
Нитраты - это соли азотной кислоты, поступающие к нашему столу из многих источников. Однако наибольшая доля потребляемых нитратов (до 80%) приходится на овощи и зелень.
Больше всего этих соединений содержится в руколе, листовом шпинате, свекле и сельдерее. На их содержание в овощах могут влиять разные факторы - от внесения удобрений и до количества осадков.
Нитратов обычно больше в листьях, чем в семенах или корнеплодах. В температурно обработанных и квашеных овощах количество нитратов значительно уменьшается.
До 14% нитратов могут поступать в рацион вместе с водой. Особенно это касается регионов, где используют нитратные удобрения, часть которых попадает в подземные воды.
Также нитраты используют при производстве обработанных мясных продуктов (их можно увидеть на упаковке - Е251 и Е252). Эти добавки предотвращают микробный рост, окисление жиров и придают мясной продукции характерный привлекательный розовый или красный цвет.
Доля нитратов, поступающая в наш рацион вместе с обработанными мясными продуктами менее 10%.
Насколько опасны нитраты
Сами по себе нитраты не токсичны. Однако, попадая в организм человека, при участии микробиоты, часть нитратов превращается в нитриты с возможным последующим превращением в нитрозамены.
Последние уже могут выступать канцерогенами, то есть веществами, способствующими развитию онкологических заболеваний.
В общем, нет смысла ограничивать себя в потреблении овощей и зелени, но важно защитить себя, покупая продукты у надежных поставщиков.
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