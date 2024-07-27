Беспокойтесь о себе: 6 пищевых привычек для взрослых и детей, которые нужно ввести в жизнь
Питание - это способ насытиться и получить энергию на все важные дела. Важно выработать правильные пищевые привычки, чтобы организм был здоров.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества "Svij.doc".
Полезные пищевые привычки
Важно помнить, что забота о себе из-за питания не только поддерживает физическое здоровье, но и улучшает эмоциональное состояние, повышает энергию и общее самочувствие.
Необходимо не запрещать определенные продукты, а научиться самостоятельно делать выбор в пользу качественных, питательных и здоровых вариантов.
Для взрослых и детей полезны следующие привычки:
- устраивайте общие приемы пищи
- старайтесь формировать порции, помня о тарелке здорового питания
- выбирайте качественные продукты
- готовьте блюда вместе
- создавайте приятную атмосферу за столом
- кончайте есть тогда, когда почувствовали сытость
В частности, взрослому организму необходимо:
- сбалансированное питание
- разнообразие
- питьевой режим
- регулярность приема пищи
Меню детей должно включать:
- питательные продукты для роста и развития - содержат кальций, железо, белок и жирные кислоты.
- привлечение детей к питанию - научите детей выбирать здоровую пищу и вовлекайте в процесс приготовления, ведь это развивает здоровые пищевые привычки
- не пропускайте завтрак - он запускает метаболизм и дает энергию на целый день
- минимум сахаров и переработанных продуктов
Какие продукты вредны
Чипсы и картофель фри
Это смесь углеводов и жира, красителей и заменителей вкуса. Нет никакой пользы и в таком блюде, как картофель фри.
При производстве чипсов часто используется неорганический картофель, при выращивании которого применяются пестициды и другие химические вещества.
Колбасные изделия и копчености
В них содержатся гормоны, нитраты и другие вредные добавки. Даже самый натуральный продукт из колбасных изделий состоит преимущественно из свиных шкурок и сала, хрящей и мясных остатков, плюс 25-30% трансгенной сои, вдобавок коктейль из пищевых красителей, ароматизаторов, консервантов и усилителей вкуса.
Газированные напитки
Употребление сладкой газировки может нарушить обмен веществ. Кроме того, большое количество красителей может вызвать сильные аллергические реакции, а углекислый газ повышает кислотность желудка, то есть вызывает гастрит.
Майонез
Магазинный майонез очень калориен и содержит большое количество жиров и углеводов. К вредным продуктам относится не только майонез, но и кетчуп, разные соусы и заправки.
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