Беспокойтесь о себе: 6 пищевых привычек для взрослых и детей, которые нужно ввести в жизнь

Питание - это способ насытиться и получить энергию на все важные дела. Важно выработать правильные пищевые привычки, чтобы организм был здоров.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу медицинского сообщества "Svij.doc".

Полезные пищевые привычки

Важно помнить, что забота о себе из-за питания не только поддерживает физическое здоровье, но и улучшает эмоциональное состояние, повышает энергию и общее самочувствие.

Необходимо не запрещать определенные продукты, а научиться самостоятельно делать выбор в пользу качественных, питательных и здоровых вариантов.

Для взрослых и детей полезны следующие привычки:

устраивайте общие приемы пищи

старайтесь формировать порции, помня о тарелке здорового питания

выбирайте качественные продукты

готовьте блюда вместе

создавайте приятную атмосферу за столом

кончайте есть тогда, когда почувствовали сытость

В частности, взрослому организму необходимо:

сбалансированное питание

разнообразие

питьевой режим

регулярность приема пищи

Меню детей должно включать:

питательные продукты для роста и развития - содержат кальций, железо, белок и жирные кислоты.

привлечение детей к питанию - научите детей выбирать здоровую пищу и вовлекайте в процесс приготовления, ведь это развивает здоровые пищевые привычки

не пропускайте завтрак - он запускает метаболизм и дает энергию на целый день

минимум сахаров и переработанных продуктов

Какие продукты вредны

Чипсы и картофель фри

Это смесь углеводов и жира, красителей и заменителей вкуса. Нет никакой пользы и в таком блюде, как картофель фри.

При производстве чипсов часто используется неорганический картофель, при выращивании которого применяются пестициды и другие химические вещества.

Колбасные изделия и копчености

В них содержатся гормоны, нитраты и другие вредные добавки. Даже самый натуральный продукт из колбасных изделий состоит преимущественно из свиных шкурок и сала, хрящей и мясных остатков, плюс 25-30% трансгенной сои, вдобавок коктейль из пищевых красителей, ароматизаторов, консервантов и усилителей вкуса.

Газированные напитки

Употребление сладкой газировки может нарушить обмен веществ. Кроме того, большое количество красителей может вызвать сильные аллергические реакции, а углекислый газ повышает кислотность желудка, то есть вызывает гастрит.

Майонез

Магазинный майонез очень калориен и содержит большое количество жиров и углеводов. К вредным продуктам относится не только майонез, но и кетчуп, разные соусы и заправки.