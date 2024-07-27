Турбуйтесь про себе: 6 харчових звичок для дорослих та дітей, які потрібно ввести у життя

Харчування - це спосіб насититись та здобути енергію на всі важливі справи. Важливо виробити правильні харчові звички, щоб організм був здоровим.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку медичної спільноти "Svij.doc".

Корисні харчові звички

Важливо пам'ятати, що турбота про себе через харчування не лише підтримує фізичне здоров’я, але й покращує емоційний стан, підвищує енергію та загальне самопочуття.

Необхідно не забороняти певні продукти, а навчитися самостійно робити вибір на користь якісних, поживних і здорових варіантів.

Для дорослих та дітей корисні такі звички:

влаштовуйте спільні прийоми їжі

намагайтесь формувати порції, пам'ятаючи про тарілку здорового харчування

обирайте якісні продукти

готуйте страви разом

створюйте приємну атмосферу за столом

закінчуйте їсти тоді, коли відчули ситість

Зокрема, дорослому організму необхідно:

збалансоване харчування

різноманіття

питний режим

регулярність прийому їжі

Меню дітей повинно включати:

поживні продукти для росту та розвитку - містять кальцій, залізо, білок і жирні кислоти

залучення дітей до харчування - навчіть дітей вибирати здорову їжу і залучайте до процесу приготування, адже це розвиває здорові харчові звички

не пропускайте сніданок - він запускає метаболізм і дає енергію на цілий день

мінімум цукрів і перероблених продуктів

Які продукти шкідливі

Чипси і картопля фрі

Це суміш вуглеводів і жиру, барвників і замінників смаку. Немає ніякої користі і в такій страві, як картопля фрі.

При виробництві чипсів часто використовується неорганічна картопля, при вирощуванні якої застосовуються пестициди та інші хімічні речовини.

Ковбасні вироби і копченості

У них містяться гормони, нітрати та інші шкідливі добавки. Навіть найнатуральніший продукт з ковбасних виробів складається, переважно, зі свинячих шкурок і сала, хрящів і м’ясних залишків, плюс 25-30% трансгенної сої, на додачу коктейль з харчових барвників, ароматизаторів, консервантів і підсилювачів смаку.

Газовані напої

Вживання солодкої газованої води може порушити обмін речовин. Крім того, велика кількість барвників може викликати сильні алергічні реакції, а вуглекислий газ підвищує кислотність шлунка, тобто викликає гастрит.

Майонез

Магазинний майонез дуже калорійний та містить велику кількість жирів і вуглеводів. До шкідливих продуктів належить не тільки майонез, але і кетчуп, різні соуси і заправки.