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Турбуйтесь про себе: 6 харчових звичок для дорослих та дітей, які потрібно ввести у життя

Субота 27 липня 2024 17:26
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Турбуйтесь про себе: 6 харчових звичок для дорослих та дітей, які потрібно ввести у життя Які харчові звички корисні для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Харчування - це спосіб насититись та здобути енергію на всі важливі справи. Важливо виробити правильні харчові звички, щоб організм був здоровим.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку медичної спільноти "Svij.doc".

Корисні харчові звички

Важливо пам'ятати, що турбота про себе через харчування не лише підтримує фізичне здоров’я, але й покращує емоційний стан, підвищує енергію та загальне самопочуття.

Необхідно не забороняти певні продукти, а навчитися самостійно робити вибір на користь якісних, поживних і здорових варіантів.

Для дорослих та дітей корисні такі звички:

  • влаштовуйте спільні прийоми їжі
  • намагайтесь формувати порції, пам'ятаючи про тарілку здорового харчування
  • обирайте якісні продукти
  • готуйте страви разом
  • створюйте приємну атмосферу за столом
  • закінчуйте їсти тоді, коли відчули ситість

Зокрема, дорослому організму необхідно:

  • збалансоване харчування
  • різноманіття
  • питний режим
  • регулярність прийому їжі

Меню дітей повинно включати:

  • поживні продукти для росту та розвитку - містять кальцій, залізо, білок і жирні кислоти
  • залучення дітей до харчування - навчіть дітей вибирати здорову їжу і залучайте до процесу приготування, адже це розвиває здорові харчові звички
  • не пропускайте сніданок - він запускає метаболізм і дає енергію на цілий день
  • мінімум цукрів і перероблених продуктів

Які продукти шкідливі

Чипси і картопля фрі

Це суміш вуглеводів і жиру, барвників і замінників смаку. Немає ніякої користі і в такій страві, як картопля фрі.

При виробництві чипсів часто використовується неорганічна картопля, при вирощуванні якої застосовуються пестициди та інші хімічні речовини.

Ковбасні вироби і копченості

У них містяться гормони, нітрати та інші шкідливі добавки. Навіть найнатуральніший продукт з ковбасних виробів складається, переважно, зі свинячих шкурок і сала, хрящів і м’ясних залишків, плюс 25-30% трансгенної сої, на додачу коктейль з харчових барвників, ароматизаторів, консервантів і підсилювачів смаку.

Газовані напої

Вживання солодкої газованої води може порушити обмін речовин. Крім того, велика кількість барвників може викликати сильні алергічні реакції, а вуглекислий газ підвищує кислотність шлунка, тобто викликає гастрит.

Майонез

Магазинний майонез дуже калорійний та містить велику кількість жирів і вуглеводів. До шкідливих продуктів належить не тільки майонез, але і кетчуп, різні соуси і заправки.

Раніше ми повідомляли, зі споживанням яких продуктів в організм потрапляє найбільше шкідливих нітратів.

Також ми писали про 5 корисних продуктів, які гастроентеролог їсть кожного дня.

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