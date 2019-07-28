Турагентство обдурило киян на 4 мільйони: подробиці афери (відео)

У Києві викрили шахрая, який облаштували приміщення під туристичне агентство і продавав фальшиві путівки на елітні курорти. Аферист зміг обдурити своїх клієнтів на понад 4 мільйони гривень. Зловмисник заманював до себе охочих відпочити заниженою ціною. Йдеться про контору під назвою "Лакі-Тур", передає "Інформатор".

Псевдотурагентство знаходилося в Дарницькому районі столиці на вулиці Декабристів. Злочинець арендував офіс і в ньому займався продажем турів на курорти до Туреччини, Чехії, Мексики, Арабських Еміратів, Індії, Мальдів та островів Балі. Вартість таких путівок пропонувалася нижче ринкової, "підкуповуючи" цим довірливих громадян.

Аферист підписував із постраждалими договір про надання послуг, нібито щоб забронювати поїздку. Потім він видавав касовий ордер про отримання грошей. І все, більше злочинець жодних дій не робив для організації поїздки. У підсумку 28 ошуканих "клієнтів", які віддали шахраєві гроші, звернулися в поліцію.

Ілюстративне фото: Поліція (з відкритих джерел)

Прокуратура Києва повідомила директору псевдотурагентства про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Тепер зловмисникові загрожує від 5 до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

За словами однієї з постраждалих Марії Мурги, клієнти цього турагентства протягом більш ніж півроку не могли добитися справедливості.

Відео: YouTube / informator.ua

Як повідомлялося раніше, в сезон відпусток активізувалися квартирні злодії, які грабують будинки, поки їх господарі відпочивають на курортах. У поліції розповіли, як захистити свої домівки від таких злочинців.

Також ми писали про те, що в Україні почастішали випадки шахрайства, пов'язаного з крадіжкою грошей з банківських карт шляхом злому мобільного номера телефону.