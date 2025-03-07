"Туалет" или "вбиральня"? Какой вариант лучше всего использовать в украинском языке

Как в украинском языке называется "туалет"

Украинский язык отличается своей многогранностью и благозвучием, а его лексический запас насчитывает множество синонимов почти к каждому слову. Однако, несмотря на это, многие даже не задумываются, что привычные слова можно заменить другими, более аутентичными или стилистически уместными вариантами.

Одним из таких слов является "туалет" - заимствование, которое прочно закрепилось в нашем языке, хотя и имеет украинские соответствия. Когда же речь идет о санитарном помещении, наиболее распространенным украинским соответствием является "вбиральня".

Однако стоит помнить, что это слово имеет и другие значения - например, так называют комнату в театре, где актеры наносят грим и переодеваются.

Кстати, в речи допустимы оба варианта написания - как "вбиральня", так и "убиральня".

В случаях, когда необходимо обозначить комплекс санитарных помещений, уместно употреблять термин "санвузол", который имеет официальный оттенок. Однако для ежедневного употребления предпочтение отдается именно слову "вбиральня".

А как "вбиральню" называли в древности?

Одним из архаичных терминов является "нужник". Происходит он от старославянского "нужа", что означало потребность, и указывал на место, где удовлетворяли свои физиологические потребности. Это слово, хоть и не используется в современном языке, имеет особый колорит, ведь напоминает о временах, когда каждый шаг имел свою символику.

Еще один вариант - "виходок". Особенно распространен в Западной Украине, в частности в Галичине, этот термин не только звучит аутентично, но и подчеркивает региональную самобытность. Он напоминает, что украинский язык всегда был богат образными выражениями, способными передать не только функциональность, но и атмосферу времени.

Также стоит упомянуть слово "відхожий" ("відхоже місце") - еще один старинный вариант, который использовался для обозначения помещения, где люди отходили для удовлетворения своих потребностей. Хотя оно может звучать несколько торжественно, его исторические корни придают ему особый шарм.

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